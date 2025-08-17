Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Урсула фон дер Ляєн розповіла, чи полетить із Зеленським до США

Урсула фон дер Ляєн розповіла, чи полетить із Зеленським до США

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 13:30
Візит Зеленського до США - чи полетить Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається завтра до українського лідера Володимира Зеленського на його зустрічі з очільником США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами. Також вона братиме участь у Коаліції охочих.

Про це очільниця Єврокомісії написала у соцмережі X у неділю, 17 серпня.

Реклама
Читайте також:
допис Урсули
Допис Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Зеленський летить до Брюсселя

Сьогодні Урсула фон дер Ляєн вдень зустрінеться із Зеленським у Брюсселі.

"Разом ми братимемо участь у Коаліції охочих у форматі відеоконференції. На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", — написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський може поїхати до Трампа разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон сьогодні вирішать, чи поїдуть із Зеленським до США.

Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться вже завтра.

Володимир Зеленський США Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн війна в Україні
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації