Візит Зеленського до США - чи полетить Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається завтра до українського лідера Володимира Зеленського на його зустрічі з очільником США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами. Також вона братиме участь у Коаліції охочих.

Про це очільниця Єврокомісії написала у соцмережі X у неділю, 17 серпня.

Реклама

Читайте також:

Допис Урсули фон дер Ляєн. Фото: скриншот

Зеленський летить до Брюсселя

Сьогодні Урсула фон дер Ляєн вдень зустрінеться із Зеленським у Брюсселі.

"Разом ми братимемо участь у Коаліції охочих у форматі відеоконференції. На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", — написала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський може поїхати до Трампа разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон сьогодні вирішать, чи поїдуть із Зеленським до США.

Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться вже завтра.