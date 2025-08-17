Візит Зеленського до США - чи полетить Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн розповіла, чи полетить із Зеленським до США
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається завтра до українського лідера Володимира Зеленського на його зустрічі з очільником США Дональдом Трампом та іншими європейськими лідерами. Також вона братиме участь у Коаліції охочих.
Про це очільниця Єврокомісії написала у соцмережі X у неділю, 17 серпня.
Зеленський летить до Брюсселя
Сьогодні Урсула фон дер Ляєн вдень зустрінеться із Зеленським у Брюсселі.
"Разом ми братимемо участь у Коаліції охочих у форматі відеоконференції. На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", — написала вона.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський може поїхати до Трампа разом з президентом Фінляндії Александром Стуббом.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, премʼєр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон сьогодні вирішать, чи поїдуть із Зеленським до США.
Зустріч Зеленського і Трампа відбудеться вже завтра.
