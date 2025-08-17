Трамп зробив заяву щодо переговорів з РФ

Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ
Президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та закликав стежити за новинами. Водночас лідер розкритикував медіа за "фейкові новини".
Про це очільник Білого дому написав у соцмережі Truth Social у неділю, 17 серпня.
Трамп про "прогрес" щодо Росії
Президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо країни-агресорки Росії.
"Великий прогрес щодо Росії. Стежте за новинами!", — написав Трамп. Інших подробиць він не навів.
Крім того, глава Білого дому розкритикував "фейкові новини" за нібито спотворення правди щодо нього і "чудової зустрічі" з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
"Якби я змусив Росію відмовитися від Москви в рамках угоди, фейкові новини та їхні партнери, радикальні ліві демократи, сказали б, що я зробив жахливу помилку й уклав дуже погану угоду", – зазначив Трамп.
Зокрема він додав:
"Неймовірно, як фейкові новини жорстоко спотворюють правду, коли справа доходить до мене. Я нічого не можу сказати чи зробити, щоб вони чесно писали про мене чи повідомляли про мене. У мене була чудова зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена, війни, якої ніколи не мало бути".
Раніше ЗМІ писали про те, що Дональд Трамп підтримує позицію Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.
Нагадаємо, що Путін під час перемовин з Трампом на Алясці назвав свої умови завершення війни в Україні.
