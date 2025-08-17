Трамп зробив заяву щодо переговорів з РФ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо РФ та закликав стежити за новинами. Водночас лідер розкритикував медіа за "фейкові новини".

Про це очільник Білого дому написав у соцмережі Truth Social у неділю, 17 серпня.

Трамп про "прогрес" щодо Росії

Президент США Дональд Трамп заявив про "великий прогрес" щодо країни-агресорки Росії.

"Великий прогрес щодо Росії. Стежте за новинами!", — написав Трамп. Інших подробиць він не навів.

Крім того, глава Білого дому розкритикував "фейкові новини" за нібито спотворення правди щодо нього і "чудової зустрічі" з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

"Якби я змусив Росію відмовитися від Москви в рамках угоди, фейкові новини та їхні партнери, радикальні ліві демократи, сказали б, що я зробив жахливу помилку й уклав дуже погану угоду", – зазначив Трамп.

Зокрема він додав:

"Неймовірно, як фейкові новини жорстоко спотворюють правду, коли справа доходить до мене. Я нічого не можу сказати чи зробити, щоб вони чесно писали про мене чи повідомляли про мене. У мене була чудова зустріч на Алясці щодо дурної війни Байдена, війни, якої ніколи не мало бути".

Скриншот повідомлень Трампа/Truth Social

Раніше ЗМІ писали про те, що Дональд Трамп підтримує позицію Путіна у бажанні повністю захопити Донбас.

Нагадаємо, що Путін під час перемовин з Трампом на Алясці назвав свої умови завершення війни в Україні.