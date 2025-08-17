Трамп підтримав умову Путіна повністю окупувати Донбас для завершення війни

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримує позицію російського диктатора Володимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас. Президент країни-терористки називав це однією з умов для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на європейського дипломата у неділю, 17 серпня.

Реклама

Читайте також:

Бажання Путіна повністю окупувати Донбас України

Після зустрічі з російським диктатором на Алясці Трамп заявив європейським лідерам, що Путін хоче отримати Луганську та Донецьку області, аби завершити війну. Крім того, він заявляв про заморожування фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Європейський дипломат підтвердив у коментарі ЗМІ, що Трамп підтримує бажання Путіна контролювати усю територію Донбасу.

Український лідер Володимир Зеленський відкинув умову Путіна та наголосив, що ЗСУ не вийдуть з території Донбасу. За його словами, це буде неконституційно, а територію окупанти використають як плацдарми для нових атак.

Нагадаємо, Путін розповів Трампу свої умови для завершення війни в Україні. Зокрема, йдеться про скасування частини санкцій проти Росії.

А вже 18 серпня Зеленський проведе зустріч з Трампом у Вашингтоні. Лідер США запросив президента України після зустрічі з Путіним на Алясці.