Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп підтримує Путіна у бажанні повністю захопити Донбас, — ЗМІ

Трамп підтримує Путіна у бажанні повністю захопити Донбас, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 13:18
Трамп підтримав умову Путіна повністю окупувати Донбас для завершення війни
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтримує позицію російського диктатора Володимира Путіна у бажанні повністю захопити Донбас. Президент країни-терористки називав це однією з умов для завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Fox News із посиланням на європейського дипломата у неділю, 17 серпня.

Реклама
Читайте також:

Бажання Путіна повністю окупувати Донбас України

Після зустрічі з російським диктатором на Алясці Трамп заявив європейським лідерам, що Путін хоче отримати Луганську та Донецьку області, аби завершити війну. Крім того, він заявляв про заморожування фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Європейський дипломат підтвердив у коментарі ЗМІ, що Трамп підтримує бажання Путіна контролювати усю територію Донбасу.

Український лідер Володимир Зеленський відкинув умову Путіна та наголосив, що ЗСУ не вийдуть з території Донбасу. За його словами, це буде неконституційно, а територію окупанти використають як плацдарми для нових атак.

Нагадаємо, Путін розповів Трампу свої умови для завершення війни в Україні. Зокрема, йдеться про скасування частини санкцій проти Росії.

А вже 18 серпня Зеленський проведе зустріч з Трампом у Вашингтоні. Лідер США запросив президента України після зустрічі з Путіним на Алясці.

США Донбас володимир путін Дональд Трамп Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації