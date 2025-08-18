Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабПсихологияАвтоВойнаГороскопTravelАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп назвал условие, как Украина может мгновенно закончить войну

Трамп назвал условие, как Украина может мгновенно закончить войну

Ua en ru
Дата публикации 18 августа 2025 08:22
Трамп заявил, что Зеленский может мгновенно завершить войну
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может "практически мгновенно" завершить войну, если согласится на определенные условия. В своем заявлении он напомнил об аннексии Крыма и невступлении Украины в НАТО и намекнул, что именно эти вопросы могут стать ключевыми для урегулирования.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Реклама
Читайте также:

Трамп считает, что отказ от Крыма и НАТО гарантируют мир Украине

"Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией почти немедленно, если захочет, а может продолжать воевать. Вспомните, как это начиналось. Обама не вернул Крым (12 лет назад, без единого выстрела!), и Украина не вступила в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются! " — написал Трамп.

Напомним, недавно на Аляске состоялся саммит Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Центральной темой переговоров стала война в Украине. Сначала Трамп заявлял, что будет добиваться немедленного прекращения огня, иначе введет вторичные санкции, однако после встречи начал говорить о возможности полного мирного соглашения.

По данным СМИ, во время саммита обсуждались и условия, которые Кремль выдвигает в обмен на "мир".

В свою очередь президент Владимир Зеленский прокомментировал предложения для мира и ответил, сдаст ли Украина Донбасс.

Между тем Дональд Трамп убежден, что если Украина не захочет территориальных уступок, то со временем потеряет еще больше территорий.

Крым НАТО Дональд Трамп перемирие война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации