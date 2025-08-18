Трамп заявил, что Зеленский может мгновенно завершить войну

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может "практически мгновенно" завершить войну, если согласится на определенные условия. В своем заявлении он напомнил об аннексии Крыма и невступлении Украины в НАТО и намекнул, что именно эти вопросы могут стать ключевыми для урегулирования.

Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп считает, что отказ от Крыма и НАТО гарантируют мир Украине

"Президент Украины Зеленский может закончить войну с Россией почти немедленно, если захочет, а может продолжать воевать. Вспомните, как это начиналось. Обама не вернул Крым (12 лет назад, без единого выстрела!), и Украина не вступила в НАТО. Некоторые вещи никогда не меняются! " — написал Трамп.

Напомним, недавно на Аляске состоялся саммит Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Центральной темой переговоров стала война в Украине. Сначала Трамп заявлял, что будет добиваться немедленного прекращения огня, иначе введет вторичные санкции, однако после встречи начал говорить о возможности полного мирного соглашения.

По данным СМИ, во время саммита обсуждались и условия, которые Кремль выдвигает в обмен на "мир".

В свою очередь президент Владимир Зеленский прокомментировал предложения для мира и ответил, сдаст ли Украина Донбасс.

Между тем Дональд Трамп убежден, что если Украина не захочет территориальных уступок, то со временем потеряет еще больше территорий.