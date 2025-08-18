Видео
Рубио предупредил РФ о последствиях отсутствия мирного соглашения

Рубио предупредил РФ о последствиях отсутствия мирного соглашения

Ua en ru
Дата публикации 18 августа 2025 09:45
Рубио пригрозил России санкциями, если не будет соглашения о мире в Украине
Марко Рубио. Фото: REUTERS/Umit Bektas

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио предупредил Россию о последствиях, если не будет заключено соглашение о мире в Украине. По его словам, президент Дональд Трамп не изменил своей позиции относительно санкций.

Об этом Марко Рубио сказал для ABC News.

Читайте также:

Ограничения против России

У Рубио спросили, передумал ли лидер Штатов вводить санкции после саммита с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

"Я не думаю, что его мнение изменилось. Считаю, что в конце концов, если все эти усилия не дадут результата, России придется столкнуться с дополнительными последствиями", — ответил он.

По его словам, мирное соглашение между Украиной и РФ потребует уступок с обеих сторон. Рубио объяснил, что США пытаются пока воздерживаться от давления на Москву, чтобы не навредить. Там считают, что как только ограничения объявят, то "переговоры" остановятся.

"Проблема заключается в следующем: как только вы введете дополнительные санкции, сильные дополнительные санкции, разговоры прекращаются. И тогда война просто продолжается", — отметил Рубио.

Госсекретарь сообщил, что Трамп не отменял никаких ограничений против РФ. По его словам, Москва сталкивается с последствиями экономического давления.

"Однако мы можем оказаться в точке, где нам придется это сделать, где не будет другого выхода. Мы вполне можем дойти до точки, когда все сделают вывод: "Здесь не будет мира, нам придется ввести больше санкций", — сказал он.

Мирное соглашение

Рубио заявил, что сейчас говорить о скором достижении мирного соглашения между Россией и Украиной нельзя.

"Мы достигли прогресса в том смысле, что определили потенциальные сферы для соглашения, но остаются некоторые серьезные разногласия. Следовательно, нам еще предстоит пройти долгий путь", — добавил госсекретарь США.

Напомним, Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский "может быстро завершить войну", если согласится на некоторые условия.

Ранее лидер Штатов намекнул, что Украина должна быть готова потерять часть своих территорий.

США санкции Дональд Трамп Украина Россия Марко Рубио
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
