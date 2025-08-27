Відео
Понад 60% американців підтримали санкції проти союзників РФ

Понад 60% американців підтримали санкції проти союзників РФ

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 23:47
Американці підтримали санкції проти союзників РФ - опитування
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: Reuters

У США посилюється підтримка санкційної політики. Більшість громадян виступає за запровадження обмежень проти держав, що сприяють Росії у веденні війни проти України.

Про це повідомляється за результатами нового опитування Reuters/Ipsos.

Читайте також:

Чи підтримують американці санкції проти торговельних партнерів РФ

Згідно з результатами опитування, 62% американців схвалюють запровадження санкцій проти торговельних партнерів Росії. Цю позицію частково підтримав і президент США Дональд Трамп, заявивши, що подібні обмеження можуть бути поширені й на Китай.

Понад 60% американців підтримали санкції проти союзників РФ - фото 1
Чи підтримують американці санкції проти торговельних партнерів РФ. Фото: Reuters

Останні тижні Трамп активно проводить переговори, зокрема зустрічався з Володимиром Путіним на Алясці. Проте йому поки не вдалося досягти головної мети — зупинити війну, хоча він обіцяв це зробити вже в перший день свого президентства.

Трамп заявив, що прагне здобути Нобелівську премію миру та вже запровадив вторинні санкції у вигляді 25%-го мита проти Індії через її подальші закупівлі російської нафти — ключового джерела фінансування війни Кремля проти України.

Нагадаємо, що ЄС може запровадити вторинні санкції для РФ. Це важливо, аби перешкодити третім країнам сприяти Москві в обході вже чинних обмежень.

До цього держсекретар США Марко Рубіо попередив Москву про санкції, якщо не буде укладено угоди про закінчення війни.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
