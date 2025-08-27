Чи можуть запровадити вторинні санкції проти РФ - що відомо

Володимир Путін. Фото: Reuters

ЄС може запровадити вторинні санкції для РФ. Це важливо, аби перешкодити третім країнам сприяти Москві в обході вже чинних обмежень.

Про це повідомило Bloomberg із посиланням на проінформовані джерела.

Реклама

Читайте також:

Чи можуть запровадити вторинні санкції проти РФ

Як повідомляє Bloomberg, наприкінці тижня у Копенгагені міністри закордонних справ країн ЄС планують обговорити застосування механізму проти обходу санкцій.

Йдеться про механізм, ухвалений ще у 2023 році, але досі не застосований. Він дозволяє запроваджувати заборону на експорт, постачання чи передачу окремих товарів до третіх країн, які, за оцінкою ЄС, сприяють обходу санкцій.

Обговорення цього питання відбуватимуться паралельно з підготовкою 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії. За даними Bloomberg, у ньому передбачені нові обмеження проти осіб, причетних до викрадення українських дітей.

Крім того, міністри закордонних справ ЄС планують окремо розглянути питання про запровадження додаткових обмежень щодо нафтогазового та фінансового секторів Росії, а також обговорити імпорт і експорт російських товарів. Як уточнює Bloomberg, ці дискусії не будуть прямо пов’язані з конкретним пакетом санкцій.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо попередив Москву про санкції, якщо не буде укладено угоди про закінчення війни.

А на початку вересня ЄС ухвалить новий пакет санкції проти Росії. Союз тисне на країну агресорку, аби Путін погодився на перемовини.