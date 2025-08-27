Видео
В ЕС могут ввести вторичные санкции против России — Bloomberg

В ЕС могут ввести вторичные санкции против России — Bloomberg

Дата публикации 27 августа 2025 23:13
Могут ли ввести вторичные санкции против РФ - что известно
Владимир Путин. Фото: Reuters

ЕС может ввести вторичные санкции для РФ. Это важно, чтобы помешать третьим странам способствовать Москве в обходе уже действующих ограничений.

Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на проинформированные источники.

Могут ли ввести вторичные санкции против РФ

Как сообщает Bloomberg, в конце недели в Копенгагене министры иностранных дел стран ЕС планируют обсудить применение механизма против обхода санкций.

Речь идет о механизме, принятом еще в 2023 году, но до сих пор не примененном. Он позволяет вводить запрет на экспорт, поставку или передачу отдельных товаров в третьи страны, которые, по оценке ЕС, способствуют обходу санкций.

Обсуждение этого вопроса будет проходить параллельно с подготовкой 19-го пакета санкций ЕС против России. По данным Bloomberg, в нем предусмотрены новые ограничения против лиц, причастных к похищению украинских детей.

Кроме того, министры иностранных дел ЕС планируют отдельно рассмотреть вопрос о введении дополнительных ограничений в отношении нефтегазового и финансового секторов России, а также обсудить импорт и экспорт российских товаров. Как уточняет Bloomberg, эти дискуссии не будут прямо связаны с конкретным пакетом санкций.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио предупредил Москву о санкциях, если не будет заключено соглашение об окончании войны.

А в начале сентября ЕС примет новый пакет санкций против России. Союз давит на страну-агрессора, чтобы Путин согласился на переговоры.

Европейский союз санкции владимир путин ЕС Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
