19 пакет санкцій проти РФ — коли ухвалить ЄС

Урсула фон дер Ляєн. Фото: УНІАН

Європейський союз ухвалить 19 пакет санкцій щодо Росії на початку вересня. ЄС продовжить тиснути на РФ, аби її президент Володимир Путін погодився сісти за стіл перемовин.

Про це заявила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Брюсселі.

Також вона наголосила, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Питання кордонів — це виняткове право України.

"Що стосується будь-яких територіальних питань в Україні. Наша позиція чітка — міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Це рішення, які повинні ухвалюватися Україною. І ці рішення не можуть бути прийняті без України", — каже очільниця Єврокомісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за словами Дональда Трампа, Росію чекають важкі економічні наслідки, якщо саміт на Алясці не принесе прогресу.

Проте попри те, що Путін є офіційним військовим злочинцем за визначенням Міжнародного кримінального суду, президент США Дональд Трамп під час зустрічі надав йому почесну варту і червону доріжку.