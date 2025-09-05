Відео
Головна Новини дня Представники ЄС їдуть до США для роботи над санкціями проти РФ

Дата публікації: 5 вересня 2025 17:28
Делегація ЄС вирушає до США - навіщо
Антоніу Кошта та Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

ЄС активізує співпрацю з США у сфері санкцій. Делегація вирушає до Вашингтона для спільної розробки нових обмежувальних заходів проти Росії.

Про це повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошти під час спільного брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді у п'ятницю, 5 вересня.

Делегація ЄС вирушає до США

Кошта заявив, що для примусу Росії зупинити війну потрібно запроваджувати додаткові санкції.

Він зазначив, що в Брюсселі вже розпочалася підготовка нового пакета санкцій, а європейська делегація вирушає до Вашингтона для узгодження дій з американськими партнерами.

"Ми працюємо з США та іншими партнерами, щоб посилити наш тиск за допомогою подальших санкцій, прямих санкцій і вторинних санкцій. І в Брюсселі розпочинається робота над новим санкційним пакетом, і наша команда, європейська команда, направляється до Вашингтону, щоб працювати з нашими американськими друзями", — сказав Кошта.

Нагадаємо, серед американців провели опитування про запровадження санкцій проти держав, що сприяють Москві у веденні війни.

А за інформацією ЗМІ, Європейський Союз може оголосити про вторинні санкції проти Росії.

США санкції ЄС війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
