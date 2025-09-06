Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США та ЄС обговорять у понеділок нові санкції проти РФ, — AP

США та ЄС обговорять у понеділок нові санкції проти РФ, — AP

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 07:26
США та ЄС зустрінуться 8 вересня, щоб обговорити нові санкції проти Росії
Володимир Путін. Фото: Reuters

Сполучені Штати та Європейський Союз планують обговорити нові санкції проти Росії. Зустріч має відбутися вже наступного тижня. 

Про це повідомляє Associated Press

Реклама
Читайте також:

Євросоюз і Штати мають намір обговорити нові санкції проти Росії

За даними AP, група європейських чиновників зустрінеться з представниками США в понеділок, 8 вересня, щоб обговорити різні форми економічного тиску на Росію, включно з новими санкціями.

Зокрема, джерело видання розповіло, що в п'ятницю міністр фінансів США Скотт Бессент провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Днем раніше з європейськими чиновниками спілкувався віце-президент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, у четвер 4 вересня в Парижі відбувся саміт "Коаліції рішучих", після якого у європейських лідерів відбулася телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом. Як стверджувало Bild, обстановка була напруженою, оскільки Трамп звинуватив Європу в закупівлі російської нафти, а також незрозуміло було, чи згоден він ввести нові санкції проти Росії. І зокрема, обговорювати це з європейцями.

Також ми писали, що вчора президент Євроради Антоніу Кошта офіційно анонсував, що ЄС активізує співпрацю зі США у сфері санкцій. Він заявив, що делегація вирушає до Вашингтона для спільного розроблення нових обмежувальних заходів.

санкції проти Росії Європейський союз США санкції війна в Україні Росія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації