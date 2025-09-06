США та ЄС зустрінуться 8 вересня, щоб обговорити нові санкції проти Росії

Володимир Путін. Фото: Reuters

Сполучені Штати та Європейський Союз планують обговорити нові санкції проти Росії. Зустріч має відбутися вже наступного тижня.

Про це повідомляє Associated Press

Євросоюз і Штати мають намір обговорити нові санкції проти Росії

За даними AP, група європейських чиновників зустрінеться з представниками США в понеділок, 8 вересня, щоб обговорити різні форми економічного тиску на Росію, включно з новими санкціями.

Зокрема, джерело видання розповіло, що в п'ятницю міністр фінансів США Скотт Бессент провів розмову з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Днем раніше з європейськими чиновниками спілкувався віце-президент США Джей Ді Венс.

Нагадаємо, у четвер 4 вересня в Парижі відбувся саміт "Коаліції рішучих", після якого у європейських лідерів відбулася телефонна розмова з президентом США Дональдом Трампом. Як стверджувало Bild, обстановка була напруженою, оскільки Трамп звинуватив Європу в закупівлі російської нафти, а також незрозуміло було, чи згоден він ввести нові санкції проти Росії. І зокрема, обговорювати це з європейцями.

Також ми писали, що вчора президент Євроради Антоніу Кошта офіційно анонсував, що ЄС активізує співпрацю зі США у сфері санкцій. Він заявив, що делегація вирушає до Вашингтона для спільного розроблення нових обмежувальних заходів.