Трамп не введе нових санкцій проти Росії, вважають європейці

Президент США Дональд Трамп. Фото: SplashNews.com

У четвер, 4 вересня, між президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами відбудеться напружена телефонна розмова. Зокрема, глава Білого дому звинуватив європейців у закупівлі російської нафти, а також незрозуміло, чи збирається він запроваджувати санкції проти Росії.

Про це повідомляє Bild.

Реклама

Читайте також:

Що сталося під час розмови Трампа і європейських лідерів

За даними видання, Трамп звинуватив європейські країни в тому, що вони купують російську нафту, тим самим допомагаючи російській військовій машині.

Однак глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заперечила, зазначивши, що з початку повномасштабного вторгнення країни ЄС значно знизили імпорт нафти з Росії. Під час розмови президенту США повідомили, що тільки Угорщина і Словаччина є постійними покупцями російської нафти.

При цьому, як стверджується, спецпредставник Трампа Стів Віткофф теж звинуватив Європу в купівлі російської нафти. Зокрема, через Індію.

Коли тема розмови перейшла до питання санкцій проти Росії, європейські лідери намагалися узгодити з Трампом спільні дії. Зокрема, запропонували протягом 48 годин направити до Вашингтона своїх представників для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії. Чи погодився на цю пропозицію президент США - невідомо.

Згідно з інформацією Bild, європейська сторона не очікує, що Трамп запровадить санкції проти Росії, навіть після телефонної розмови в четвер.

Нагадаємо, 4 вересня в Парижі відбувся саміт "Коаліції рішучих", зокрема була телефонна розмова з Трампом. За її підсумками прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф заявив, що коаліція продовжить тиск на Росію, а також сказав, що розробка військових планів щодо України завершена.

Крім того, президент України Володимир Зеленський розповів, що лідери говорили про нові та вторинні санкції, а також про спеціальні тарифи в торгівлі, які можуть допомогти. Крім цього, український лідер підкреслив, що сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантій безпеки.