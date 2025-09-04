Відео
Прем'єр Нідерландів розповів про подальші кроки Коаліції охочих

Прем'єр Нідерландів розповів про подальші кроки Коаліції охочих

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 22:25
Подальші дії Коаліції охочих — що відомо
Засідання "Коаліції охочих" 4 вересня 2025 року. Фото: ОПУ

У четвер, 4 вересня, відбулося засідання "Коаліції охочих" в Парижі. Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф розповів про подальші дії "Коаліції охочих", зокрема, й щодо тиску на Росію.

Про це Дік Шуф поінформував за результатами засідання у четвер, 4 вересня, в Парижі.

Читайте також:

Які подальші дії "Коаліції охочих"

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф наголосив, що "Коаліція охочих" продовжить тиск на Росію.

Крім того, він заявив, що розробка військових планів щодо України завершена.

"Сьогодні був зроблений важливий крок, тому що розробка військових планів завершена. І сьогодні було політичне зобов'язання від усіх надати ці гарантії безпеки.

По-друге, було вкотре наголошено на тому, що вкрай важливо продовжувати тиск на Росію. І що ми тим часом продовжуємо всебічно підтримувати Україну. Бо найкраща гарантія безпеки — це сильна українська армія", — зазначив Дік Шуф.

Водночас посадовець додав, що з обох питань — гарантії безпеки та тиск на Росію — також відбулася дискусія з Президентом США Дональдом Трампом. За його словами, було вирішено, що лідери будуть розвивати це далі, і що підтримка з боку Америки дійсно є.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови із лідером США Дональдом Трампом у четвер, 4 вересня.

Також український лідер підсумував засідання "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня і розповів про результати.

санкції проти Росії Нідерланди військова допомога війна в Україні Коаліція охочих
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
