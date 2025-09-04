Дальнейшие действия Коалиции желающих — что известно

Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: ОПУ

В четверг, 4 сентября, состоялось заседание "Коалиции желающих" в Париже. Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф рассказал о дальнейших действиях "Коалиции желающих", в частности, и по давлению на Россию.

Об этом Дик Шуф проинформировал по результатам заседания в четверг, 4 сентября, в Париже.

Какие дальнейшие действия "Коалиции желающих"

Премьер-министр Нидерландов Дик Шуф отметил, что "Коалиция желающих" продолжит давление на Россию.

Кроме того, он заявил, что разработка военных планов в отношении Украины завершена.

"Сегодня был сделан важный шаг, потому что разработка военных планов завершена. И сегодня было политическое обязательство от всех предоставить эти гарантии безопасности.

Во-вторых, было еще раз отмечено, что крайне важно продолжать давление на Россию. И что мы тем временем продолжаем всесторонне поддерживать Украину. Потому что лучшая гарантия безопасности — это сильная украинская армия", — отметил Дик Шуф.

В то же время чиновник добавил, что по обоим вопросам — гарантии безопасности и давление на Россию — также состоялась дискуссия с Президентом США Дональдом Трампом. По его словам, было решено, что лидеры будут развивать это дальше, и что поддержка со стороны Америки действительно есть.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с лидером США Дональдом Трампом в четверг, 4 сентября.

Также украинский лидер подытожил заседание "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября и рассказал о результатах.