Зеленский подытожил заседание Коалиции желающих

Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 4 сентября, состоялось заседание "Коалиции желающих" в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский подытожил встречу с лидерами и рассказал, какие темы обсуждались сегодня.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Заседание "Коалиции желающих" — Зеленский о результатах

"Заседание коалиции желающих. Встреча с лидерами офлайн и онлайн. Более 30 стран. Все объединены одинаковым стремлением завершить эту войну надежным миром и долговременной безопасностью", — отметил Зеленский.

А также добавил, что во время встречи, лидеры подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве.

Также участники встречи координировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.

"И благодарен каждому и каждой за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия. Есть одинаковое видение, что Россия делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну", — сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию.

Зеленский отметил, что сейчас идет подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза: "Работает над санкционными шагами также Япония".

"Спасибо всем за эту важную работу, за поддержку нашего народа и готовность и в дальнейшем быть вместе с Украиной и помогать нам в защите жизни. Отдельно хочу поблагодарить Президента Трампа за все усилия ради завершения этой войны и готовность Америки обеспечивать поддержку Украины со своей стороны", — подытожил Зеленский.

