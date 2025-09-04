Видео
Главная Новости дня Коалиция желающих — Зеленский подытожил встречу с лидерами

Коалиция желающих — Зеленский подытожил встречу с лидерами

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 16:14
Зеленский подытожил заседание Коалиции желающих
Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

В четверг, 4 сентября, состоялось заседание "Коалиции желающих" в Париже. Президент Украины Владимир Зеленский подытожил встречу с лидерами и рассказал, какие темы обсуждались сегодня.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Коаліція охочих
Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

Заседание "Коалиции желающих" — Зеленский о результатах

"Заседание коалиции желающих. Встреча с лидерами офлайн и онлайн. Более 30 стран. Все объединены одинаковым стремлением завершить эту войну надежным миром и долговременной безопасностью", — отметил Зеленский.

А также добавил, что во время встречи, лидеры подробно обсудили готовность каждой из стран внести вклад в обеспечение безопасности на земле, на море, в воздухе и в киберпространстве.

Также участники встречи координировали позиции и обсудили компоненты гарантий безопасности.

Коаліція охочих 4 вересня
Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

"И благодарен каждому и каждой за понимание, что главной гарантией безопасности является сильная украинская армия. Есть одинаковое видение, что Россия делает все возможное, чтобы затянуть переговорный процесс и продолжить войну", — сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что нужно увеличивать поддержку Украины и усиливать давление на Россию.

Зеленский отметил, что сейчас идет подготовка 19-го пакета санкций Евросоюза: "Работает над санкционными шагами также Япония".

Коаліція охочих
Заседание "Коалиции желающих" 4 сентября 2025 года. Фото: Зеленский/Telegram

"Спасибо всем за эту важную работу, за поддержку нашего народа и готовность и в дальнейшем быть вместе с Украиной и помогать нам в защите жизни. Отдельно хочу поблагодарить Президента Трампа за все усилия ради завершения этой войны и готовность Америки обеспечивать поддержку Украины со своей стороны", — подытожил Зеленский.

Напомним, что глава Еврокомиссии назвала три основные задачи "Коалиции желающих" по Украине.

Также мы информировали, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Париже, 4 сентября.

Владимир Зеленский военная помощь ЕС война в Украине Коалиция желающих
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
