Головна Новини дня Коаліція охочих — Зеленський підсумував зустріч із лідерами

Коаліція охочих — Зеленський підсумував зустріч із лідерами

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 16:14
Зеленський підсумував засідання Коаліції охочих
Засідання "Коаліції охочих" 4 вересня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 4 вересня, відбулося засідання "Коаліції охочих" в Парижі. Президент України Володимир Зеленський підсумував зустріч із лідерами та розповів, які теми обговорювалися сьогодні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Засідання "Коаліції охочих" — Зеленський про результати

"Засідання коаліції охочих. Зустріч із лідерами офлайн та онлайн. Понад 30 країн. Усі об’єднані однаковим прагненням завершити цю війну надійним миром і довготривалою безпекою", — зазначив Зеленський.

А також додав, що під час зустрічі, лідери детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі.

Також учасники зустрічі координували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки.

Коаліція охочих 4 вересня
"І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія. Маємо однакове бачення, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну", — сказав президент.

Водночас він наголосив, що потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію.

Зеленський зауважив, що наразі триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу: "Працює над санкційними кроками також Японія".

Коаліція охочих
"Дякую всім за цю важливу роботу, за підтримку нашого народу й готовність і надалі бути разом з Україною та допомагати нам у захисті життя. Окремо хочу подякувати Президенту Трампу за всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, що глава Єврокомісії назвала три основні завдання "Коаліції охочих" щодо України.

Також ми інформували, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником Президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом у Парижі, 4 вересня.

Володимир Зеленський військова допомога ЄС війна в Україні Коаліція охочих
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
