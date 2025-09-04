Зеленський підсумував засідання Коаліції охочих

Засідання "Коаліції охочих" 4 вересня 2025 року. Фото: Зеленський/Telegram

У четвер, 4 вересня, відбулося засідання "Коаліції охочих" в Парижі. Президент України Володимир Зеленський підсумував зустріч із лідерами та розповів, які теми обговорювалися сьогодні.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Засідання "Коаліції охочих" — Зеленський про результати

"Засідання коаліції охочих. Зустріч із лідерами офлайн та онлайн. Понад 30 країн. Усі об’єднані однаковим прагненням завершити цю війну надійним миром і довготривалою безпекою", — зазначив Зеленський.

А також додав, що під час зустрічі, лідери детально обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки на землі, на морі, у повітрі та в кіберпросторі.

Також учасники зустрічі координували позиції та обговорили компоненти гарантій безпеки.

"І вдячний кожному й кожній за розуміння, що головною гарантією безпеки є сильна українська армія. Маємо однакове бачення, що Росія робить усе можливе, щоб затягнути переговорний процес і продовжити війну", — сказав президент.

Водночас він наголосив, що потрібно збільшувати підтримку України й посилювати тиск на Росію.

Зеленський зауважив, що наразі триває підготовка 19-го пакета санкцій Євросоюзу: "Працює над санкційними кроками також Японія".

"Дякую всім за цю важливу роботу, за підтримку нашого народу й готовність і надалі бути разом з Україною та допомагати нам у захисті життя. Окремо хочу подякувати Президенту Трампу за всі зусилля заради завершення цієї війни й готовність Америки забезпечувати підтримку України зі свого боку", — підсумував Зеленський.

