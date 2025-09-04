Які головні завдання "коаліції охочих" - відповідь Урсули Фон дер Ляєн

Урсула Фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Представники "коаліції охочих" зосередилися на трьох ключових напрямах, що стосуються надання Україні безпекових гарантій та зміцнення обороноздатності всієї Європи. Це особливо стосується сьогоднішньої зустрічі представників понад 30 країн.

Про це заявила глава Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн у мережі Х.

Які головні завдання "коаліції охочих"

За її словами, головними завданнями коаліції є перетворення України на "сталевого дикобраза", створення багатонаціональних сил за підтримки США та укріплення оборонної позиції всієї Європи.

Фон дер Ляєн наголосила, що образ "сталевого дикобраза" символізує всебічне озброєння та посилення захисту України, яке має зробити країну максимально стійкою перед загрозами.

Нагадаємо, що нещодавно розпочалися відеоконференції між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Головною темою обговорення став тиск на Росію та підтримка України.

Крім того, сьогодні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у Парижі. Вона відбулася на полях саміту "Коаліції охочих".