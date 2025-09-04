Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп, Зеленський та лідери ЄС розпочали спільну конференцію

Трамп, Зеленський та лідери ЄС розпочали спільну конференцію

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 15:36
Трамп, Зеленський та лідери ЄС розпочали спільну конференцію
Зустріч Зеленського та європейських лідерів. Ілюстративне фото: Офіс Президента

У четвер, 4 вересня, розпочалися відеоконференції між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Головною темою обговорення став тиск на Росію та підтримка України.

Про це повідомляє Le Monde.

Реклама
Читайте також:

Конференція Зеленського із партнерами

Це перша спільна зустріч лідерів "коаліції охочих" — близько 30 країн, переважно європейських, які надають Києву військову допомогу. Учасники конференції прагнуть узгодити подальші гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, що сьогодні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у Парижі. Вона відбулася на полях саміту "Коаліції охочих".

Раніше Зеленський розповів, які основні питання обговорять на саміті.

Володимир Зеленський Дональд Трамп військова допомога Європа ЄС
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації