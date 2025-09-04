Трамп, Зеленський та лідери ЄС розпочали спільну конференцію

Зустріч Зеленського та європейських лідерів. Ілюстративне фото: Офіс Президента

У четвер, 4 вересня, розпочалися відеоконференції між президентом США Дональдом Трампом, українським лідером Володимиром Зеленським та європейськими партнерами. Головною темою обговорення став тиск на Росію та підтримка України.

Про це повідомляє Le Monde.

Конференція Зеленського із партнерами

Це перша спільна зустріч лідерів "коаліції охочих" — близько 30 країн, переважно європейських, які надають Києву військову допомогу. Учасники конференції прагнуть узгодити подальші гарантії безпеки для України.

Нагадаємо, що сьогодні відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського та спецпредставника президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа у Парижі. Вона відбулася на полях саміту "Коаліції охочих".

Раніше Зеленський розповів, які основні питання обговорять на саміті.