Коаліція охочих - які питання щодо України обговорять

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо сьогоднішньої зустрічі "Коаліції охочих". Він розповів, які основні питання обговорять на саміті.

Про це глава української держави повідомив у Telegram.

Що обговорять на саміті?

Зеленський зазначив, що основними питаннями будуть гарантії безпеки та підтримка ЗСУ.

"Наповнюємо реальним змістом гарантії безпеки для України довгостроково та забезпечуємо підтримку для наших Сил оборони України зараз", — написав він.

Також очільник України подякував всім за активність і підтримку.

Нагадаємо, ми писали, що у саміті брав участь спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. У нього сьогодні запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Близько 15:00 лідери "Коаліції охочих» планують зателефонувати до президента США Дональда Трампа.