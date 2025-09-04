Коалиция желающих - какие вопросы по Украине обсудят

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно сегодняшней встречи "Коалиции желающих". Он рассказал, какие основные вопросы обсудят на саммите.

Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Что обсудят на саммите?

Зеленский отметил, что основными вопросами будут гарантии безопасности и поддержка ВСУ.

"Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности для Украины долгосрочно и обеспечиваем поддержку для наших Сил обороны Украины сейчас", — написал он.

Также глава Украины поблагодарил всех за активность и поддержку.

Напомним, мы писали, что в саммите принимал участие спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. У него сегодня запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Около 15:00 лидеры "Коалиции желающих" планируют позвонить президенту США Дональду Трампу.