Главная Новости дня Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности

Зеленский сделал заявление о гарантиях безопасности

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 13:23
Коалиция желающих - какие вопросы по Украине обсудят
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно сегодняшней встречи "Коалиции желающих". Он рассказал, какие основные вопросы обсудят на саммите.

Об этом глава украинского государства сообщил в Telegram.

Что обсудят на саммите?

Зеленский отметил, что основными вопросами будут гарантии безопасности и поддержка ВСУ.

"Наполняем реальным содержанием гарантии безопасности для Украины долгосрочно и обеспечиваем поддержку для наших Сил обороны Украины сейчас", — написал он.

Также глава Украины поблагодарил всех за активность и поддержку.

Напомним, мы писали, что в саммите принимал участие спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф. У него сегодня запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Около 15:00 лидеры "Коалиции желающих" планируют позвонить президенту США Дональду Трампу.

