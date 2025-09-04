Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский проведет встречу с Уиткоффом в Париже

Зеленский проведет встречу с Уиткоффом в Париже

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 12:46
Уиткофф встретится с Зеленским 4 сентября
Стив Виткофф. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф присоединился к саммиту "Коалиции желающих" в Париже. У него сегодня запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Новини.LIVE сообщил источник в Офисе президента.

Реклама
Читайте также:

Саммит "Коалиции желающих" — кто присутствует в Париже

Лично на саммите присутствуют президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Польши Дональд Туск, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Бельгии Барт Де Вевер, Стив Уиткофф, премьер Дании Метте Фредериксен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер Нидерландов Дик Схоф.

Другие лидеры присоединились к встрече онлайн.

Напомним, что председательствовать на этом заседании будут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Около 15:00 лидеры планируют позвонить президенту США Дональду Трампу.

Предварительно известно, что во время заседания лидеры обсудят работу над гарантиями безопасности и рассмотрят последствия отказа РФ прекратить войну и сесть за стол переговоров.

Владимир Зеленский Париж война в Украине Стив Виткофф Коалиция желающих
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации