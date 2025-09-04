Уиткофф встретится с Зеленским 4 сентября

Стив Виткофф. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф присоединился к саммиту "Коалиции желающих" в Париже. У него сегодня запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Новини.LIVE сообщил источник в Офисе президента.

Лично на саммите присутствуют президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Польши Дональд Туск, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Бельгии Барт Де Вевер, Стив Уиткофф, премьер Дании Метте Фредериксен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер Нидерландов Дик Схоф.

Другие лидеры присоединились к встрече онлайн.

Напомним, что председательствовать на этом заседании будут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Около 15:00 лидеры планируют позвонить президенту США Дональду Трампу.

Предварительно известно, что во время заседания лидеры обсудят работу над гарантиями безопасности и рассмотрят последствия отказа РФ прекратить войну и сесть за стол переговоров.