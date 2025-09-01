Коалиция желающих соберется в Париже — когда состоится

Коалиция желающих — стало известно, когда состоится и что обсудят
Заседание "коалиции желающих" состоится 4 сентября в Париже в гибридном формате. Председательствовать будут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
Об этом сообщает The Guardian.
Что будут обсуждать на заседании "коалиции желающих"
Издание сообщает, что во время заседания лидеры обсудят работу над гарантиями безопасности и рассмотрят последствия отказа РФ прекратить войну и сесть за стол переговоров.
По данным анонимных источников, главное внимание будет уделено "развитию дипломатии", чтобы как можно быстрее достичь мира. В то же время отмечается, что президент США Дональд Трамп не будет участвовать во встрече.
Отдельно сообщается, что министры стран "коалиции" в среду обсудят военную поддержку Украины.
Напомним, ранее в Британии сообщили, что коалиция желающих готова развернуть силы сдерживания в Украине. Лидеры заявили о готовности обеспечить защиту украинского неба и моря, и восстановление украинской армии.
Кроме того, коалиция желающих согласовала главные пункты безопасности для Украины.
