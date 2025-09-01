Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Коалиция желающих — стало известно, когда состоится и что обсудят

Коалиция желающих — стало известно, когда состоится и что обсудят

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 18:51
Коалиция желающих соберется в Париже — когда состоится
Кир Стармер и Эммануэль Макрон. Фото: REUTERS/Alex and er Drago

Заседание "коалиции желающих" состоится 4 сентября в Париже в гибридном формате. Председательствовать будут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Об этом сообщает The Guardian.

Реклама
Читайте также:

Что будут обсуждать на заседании "коалиции желающих"

Издание сообщает, что во время заседания лидеры обсудят работу над гарантиями безопасности и рассмотрят последствия отказа РФ прекратить войну и сесть за стол переговоров.

По данным анонимных источников, главное внимание будет уделено "развитию дипломатии", чтобы как можно быстрее достичь мира. В то же время отмечается, что президент США Дональд Трамп не будет участвовать во встрече.

Отдельно сообщается, что министры стран "коалиции" в среду обсудят военную поддержку Украины.

Напомним, ранее в Британии сообщили, что коалиция желающих готова развернуть силы сдерживания в Украине. Лидеры заявили о готовности обеспечить защиту украинского неба и моря, и восстановление украинской армии.

Кроме того, коалиция желающих согласовала главные пункты безопасности для Украины.

Эммануэль Макрон война в Украине Кир Стармер Коалиция желающих гарантии безопасности
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации