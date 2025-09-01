Відео
Коаліція охочих — стало відомо, коли відбудеться і що обговорять

Дата публікації: 1 вересня 2025 18:51
Коаліція охочих збереться в Парижі — коли відбудеться
Кір Стармер та Еммануель Макрон. Фото: REUTERS/Alex and er Drago

Засідання "коаліції охочих" відбудеться 4 вересня у Парижі у гібридному форматі. Головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Про це повідомляє The Guardian

Що обговорюватимуть на засіданні "коаліції охочих"

Видання повідомляє, що під час засідання лідери обговорять роботу над гарантіями безпеки та розглянуть наслідки відмови РФ припинити війну та сісти за стіл переговорів. 

За даними анонімних джерел, головна увага буде приділена "розвитку дипломатії", аби якнайшвидше досягти миру. Водночас зазначається, що президент США Дональд Трамп не братиме участі у зустрічі.

Окремо повідомляється, що міністри країн "коаліції" у середу обговорять військову підтримку України. 

Нагадаємо, раніше у Британії повідомили, що коаліція охочих готова розгорнути сили стримування в Україні. Лідери заявили про готовність забезпечити захист українського неба і моря, та відновлення української армії.

Крім того, коаліція охочих узгодила головні пункти безпеки для України

Емманюель Макрон війна в Україні Кір Стармер Коаліція охочих гарантії безпеки
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
