Коаліція охочих узгодила головні пункти безпеки для України

Коаліція охочих узгодила головні пункти безпеки для України

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2025 23:09
Відбулося засідання коаліції охочих — Зеленський розповів про результати зустрічі
Володимир Зеленський та Фрідхіх Мерц. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у шостому засіданні коаліції охочих. Учасники зустрічі висловили підтримку ініціативам президента США Дональда Трампа, спрямованим на завершення війни.

Про результати зустрічі український президент повідомив у своєму Telegram у середу, 13 серпня.

Читайте також:

Зеленський відвідав засідання коаліції охочих

Саміт пройшов у віртуальному форматі під співголовуванням президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, крім того були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс і спецпредставник президента США Кіт Келлог. Також участь у зустрічі взяли ще 26 європейських та світових лідерів.

Після зустрічі Зеленський подякував партнерам за активну підтримку та сталу позицію щодо завершення війни в Україні. Крім того, президент закликав західних партнерів надати підтримку у фінансуванні українських дронів.

"Вдячний партнерам за спільну позицію: шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню. Також подякував за активну підтримку нашої держави, доки Росія не погодиться на припинення вогню, та закликав партнерів фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе, і приєднуватися до нового натовського інструменту PURL щодо закупівлі американської зброї", — сказав Зеленський.

Зустріч коаліції охочих
Володимир Зеленський та Фрідхіх Мерц під час саміту. Фото: Reuters

У результаті саміту учасники коаліції охочих узгодили подальші кроки для припинення російської агресії.

"У межах засідання узгодили наступні кроки та домовилися й надалі працювати в тісному контакті між Україною, усією Європою та США. Дякую всім, хто докладає зусиль задля справедливого завершення цієї війни", — додав президент.

Нагадаємо, Україна, США та Європа під час зустрічі узгодили ключові принципи щодо закінчення війни в Україні та ведення переговорів з Росією.

Крім того, Зеленський заявив про те, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки після припинення вогню з боку РФ.

Володимир Зеленський переговори саміт війна в Україні Коаліція охочих
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
