Состоялось заседание коалиции желающих — Зеленский рассказал о результатах встречи

Владимир Зеленский и Фридхих Мерц. Фото: Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в шестом заседании коалиции желающих. Участники встречи выразили поддержку инициативам президента США Дональда Трампа, направленным на завершение войны.

О результатах встречи украинский президент сообщил в своем Telegram в среду, 13 августа.

Зеленский посетил заседание коалиции желающих

Саммит прошел в виртуальном формате под сопредседательством президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и федерального канцлера Германии Фридриха Мерца, кроме того присутствовали вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпредставитель президента США Кит Келлог. Также участие во встрече приняли еще 26 европейских и мировых лидеров.

После встречи Зеленский поблагодарил партнеров за активную поддержку и устойчивую позицию по завершению войны в Украине. Кроме того, президент призвал западных партнеров оказать поддержку в финансировании украинских дронов.

"Благодарен партнерам за общую позицию: путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут происходить в условиях прекращения огня. Также поблагодарил за активную поддержку нашего государства, пока Россия не согласится на прекращение огня, и призвал партнеров финансировать украинское производство дронов, чтобы увеличивать способности нашей страны защищать себя, и присоединяться к новому натовскому инструменту PURL по закупке американского оружия", — сказал Зеленский.

В результате саммита участники коалиции желающих согласовали дальнейшие шаги для прекращения российской агрессии.

"В рамках заседания согласовали следующие шаги и договорились и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США. Спасибо всем, кто прилагает усилия для справедливого завершения этой войны", — добавил президент.

Напомним, Украина, США и Европа во время встречи согласовали ключевые принципы по окончанию войны в Украине и ведения переговоров с Россией.

Кроме того, Зеленский заявил о том, что Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности после прекращения огня со стороны РФ.