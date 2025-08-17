Відео
Коаліція охочих готова розгорнути сили стримування в Україні

Коаліція охочих готова розгорнути сили стримування в Україні

Дата публікації: 17 серпня 2025 22:21
Коаліція охочих розгорне свої сили в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон та Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Європейські союзники готові розгорнути сили стримування в Україні після закінчення війни. Лідери заявили про готовність забезпечити захист українського неба і моря, та відновлення української армії.

Про це йдеться у заяві на офіційному сайті уряду Великої Британії у неділю, 17 серпня.

У неділю, 17 серпня, Президент Франції Емманюель Макрон та Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер спільно головували на віртуальній зустрічі групи лідерів "Коаліції охочих" за участю Президента України Володимира Зеленського.

Лідери зібралися, щоб обговорити підтримку України та наступні кроки в мирних переговорах після зустрічі президента Трампа з диктатором Путіним на Алясці.

Відтак, лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення президента Зеленського до справедливого і тривалого миру, оскільки він готується до подальших консультацій з президентом Трампом у Вашингтоні.

Також союзники високо оцінили зобов'язання президента Трампа щодо надання гарантій безпеки Україні, в яких "Коаліція охочих" відіграватиме важливу роль, зокрема через багатонаціональні сили в Україні.

Вони ще раз наголосили на готовності розгорнути сили безпеки після припинення бойових дій. А також допомогти гарантувати безпеку повітряного та морського простору України та відновити Збройні сили України.

Макрон та Стармер також поінформували лідерів, що завтра вони вирушать до Вашингтона для зустрічі з очільником Білого дому Трампом разом із президентом Зеленським.

Нещодавно стало відомо, що "Коаліція охочих" надаватиме підтримку ЗСУ.

Раніше "Коаліція охочих" узгодила ключові пункти безпеки для України.

Емманюель Макрон війна в Україні Кір Стармер мирні переговори Коаліція охочих
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
