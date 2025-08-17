Відео
Головна Новини дня "Коаліція охочих" надаватиме підтримку ЗСУ, — ЗМІ

"Коаліція охочих" надаватиме підтримку ЗСУ, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 04:50
У Франції заявили, що Коаліція охочих буде підтримувати ЗСУ
Українські військові. Фото: Telegram Генштабу ЗСУ

Міністр-делегат у справах Європи при МЗС Франції Бенджамен Аддад заявив, що "Коаліція охочих" надаватиме підтримку українській армії. За його словами, Європа має бути готова стримувати Росію. 

Про це він сказав інтерв'ю для La Tribune Dimanche.

Чому "Коаліція охочих" буде підтримувати ЗСУ

Під час бесіди чиновника запитали, чи існує одностайність щодо підтримки, яку слід надати Україні. Журналіст також наголосив на тому факті, що, судячи з усього, не всі в "Коаліції охочих" готові спрямувати стабілізаційні війська в разі зупинки вогню.

У відповідь на це Аддад заявив, що Європі доведеться взяти на себе відповідальність за забезпечення міцного миру. Він пояснив, що Росія являє собою постійну загрозу не тільки для України, а й для європейців.

Зокрема, стратегічна позиція РФ свідчить про те, що Росія прагне зруйнувати архітектуру європейської безпеки, яка склалася після закінчення холодної війни.

Аддад наголосив, що якщо Європа не хоче, щоб мирна угода стала лише тимчасовим кроком, яким скористається РФ для відновлення та підготовки до наступної хвилі — тоді європейці мають бути готові стримувати цю грозу.

"На карту поставлена наша безпека. Ми не можемо делегувати її іншим. Саме тому Франція спільно з Великою Британією створила "Коаліцію охочих" для роботи над цими гарантіями. Насамперед це включатиме підтримку української армії, яка має залишатися сильною, а також розгортання контингентів підтримки", — резюмував Аддад.

Нагадаємо, днями стало відомо, що Британія скоригувала свої плани щодо миротворчої місії Україні. Тепер замість 30 тисяч особового складу, країна зосередиться на охороні повітряного простору, підготовці бійців ЗСУ та розмінуванні Чорного моря.

Також зазначимо, що президент США Дональд Трамп має намір наступного тижня провести тристоронню зустріч між ним, президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
