Лондон готовит новый формат поддержки Украины — детали

Лондон готовит новый формат поддержки Украины — детали

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2025 12:58
Британия меняет формат миротворческой миссии для Украины
Армия Великобритании. Фото: The House of Commons Library

Великобритания скорректировала планы по миротворческой миссии в Украине после завершения активной фазы войны. Вместо 30-тысячного контингента военные сосредоточатся на охране воздушного пространства, подготовке украинских бойцов и разминировании Черного моря.

Об этом сообщает The Times.

Лондон изменил формат миссии для Украины

Британское военное командование отказалось от идеи формирования 30-тысячной миротворческой миссии для охраны украинских портов и городов. Причиной стали опасения ряда европейских государств относительно чрезмерных рисков и нежелание предоставлять большие военные контингенты.

Вместо этого Лондон и партнеры из "Коалиции Решительных" предлагают более гибкий подход, ориентированный на безопасность неба над западными регионами Украины, поддержку подготовки военных и восстановление инфраструктуры.

План предусматривает привлечение самолетов Typhoon и F-35 для патрулирования воздушного пространства, чтобы сдерживать атаки и обеспечить восстановление международных авиаперелетов. Также миссия будет включать разминирование Черного моря и обеспечение безопасного прохода судов в украинские порты и в обратном направлении.

Кроме того, британские и союзные инструкторы будут проводить обучение украинских военных в более безопасных западных областях, чтобы обеспечить их подготовку и переоснащение. Предусмотрена также логистическая поддержка и поставки вооружения для ВСУ.

Напомним, что 14 августа, в четверг, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Лондон. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер тепло поздравил его, обняв во время встречи.

Ранее мы также информировали, что британские чиновники обратились к европейским лидерам с просьбой воздержаться от "неполезных комментариев" относительно запланированных переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Они отметили, что публичное давление может вызвать раздражение у президента США.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
