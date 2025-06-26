Україна пропонує усунути РФ із миротворчих місій ООН через її злочини проти дітей

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник. Фото: кадр з відео

Під час відкритих дебатів у Раді Безпеки ООН постійний представник України Андрій Мельник закликав виключити Російську Федерацію з миротворчих операцій. Також Київ запропонував впровадити механізм автоматичних санкцій проти країн, причетних до порушень прав дітей.

Відео дебатів оприлюднено за посиланням.

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Мельник виступив із закликом тимчасово усунути Росію з миротворчих місій Організації Об’єднаних Націй. Позиція Києва базується на свіжому звіті ООН, де зафіксовано стрімке зростання порушень прав дітей в умовах війни — лише в Україні зростання сягнуло 105% у порівнянні з попереднім періодом.

Постпред наголосив на необхідності створення окремого санкційного списку — туди мають увійти командири, військові та ватажки збройних формувань, причетні до грубих порушень прав дітей. Проти них пропонують застосовувати особисті обмеження: замороження активів, заборону на в’їзд і додаткові санкції.

Окремо дипломат виступив за створення компенсаційного фонду для підтримки постраждалих дітей та їхніх родин. Наповнювати фонд, за пропозицією України, мають за рахунок держав-порушників або їхніх арештованих активів.

Мельник також звернув увагу на дезінформацію, яку продовжують поширювати представники Російської Федерації навіть під час засідань Ради Безпеки — зокрема у питанні злочинів проти дітей.

"Можливо, вони вірять, що чим більша брехня, тим більше людей у неї повірять", – заявив представник України.

Однак, за його словами, "цей трюк не спрацює, оскільки факти у звіті Генсека – дуже вперті й говорять самі за себе".

"Джордж Орвелл перевернувся б у труні, побачивши таке спотворення правди", — додав Мельник.

Раніше ми писали, що ООН фіксує стрімке зростання кількості порушень прав дітей у країнах, охоплених війною, зокрема в Україні.

Також ми повідомляли, що у Франції закликали Радбез ООН засудити РФ через війну в Україні.