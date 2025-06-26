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Главная Новости дня Украина против участия РФ в миротворческих миссиях ООН — причины

Украина против участия РФ в миротворческих миссиях ООН — причины

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 08:40
Украина предлагает устранить РФ из миротворческих миссий ООН из-за ее преступлений против детей
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник. Фото: кадр из видео
Ключові моменти Украина на дебатах в ООН о нарушении прав детей

Во время открытых дебатов в Совете Безопасности ООН постоянный представитель Украины Андрей Мельник призвал исключить Российскую Федерацию из миротворческих операций. Также Киев предложил внедрить механизм автоматических санкций против стран, причастных к нарушениям прав детей.

Видео дебатов обнародовано по ссылке.

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Мельник выступил с призывом временно устранить Россию из миротворческих миссий Организации Объединенных Наций. Позиция Киева базируется на свежем отчете ООН, где зафиксирован стремительный рост нарушений прав детей в условиях войны — только в Украине рост достиг 105% по сравнению с предыдущим периодом.

Постпред отметил необходимость создания отдельного санкционного списка — туда должны войти командиры, военные и главари вооруженных формирований, причастные к грубым нарушениям прав детей. Против них предлагают применять личные ограничения: замораживание активов, запрет на въезд и дополнительные санкции.

Отдельно дипломат выступил за создание компенсационного фонда для поддержки пострадавших детей и их семей. Наполнять фонд, по предложению Украины, должны за счет государств-нарушителей или их арестованных активов.

Мельник также обратил внимание на дезинформацию, которую продолжают распространять представители Российской Федерации даже во время заседаний Совета Безопасности — в частности в вопросе преступлений против детей.

"Возможно, они верят, что чем больше ложь, тем больше людей в нее поверят", — заявил представитель Украины.

Однако, по его словам, "этот трюк не сработает, поскольку факты в отчете Генсека — очень упрямые и говорят сами за себя".

"Джордж Оруэлл перевернулся бы в гробу, увидев такое искажение правды", — добавил Мельник.

Ранее мы писали, что ООН фиксирует стремительный рост количества нарушений прав детей в странах, охваченных войной, в частности в Украине.

Также мы сообщали, что во Франции призвали Совбез ООН осудить РФ из-за войны в Украине.

дети ООН Андрей Мельник Украина война в Украине Россия
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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