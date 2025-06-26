ООН фіксує зростання злочинів проти українських дітей

Дитина тримає іграшку. Ілюстративне фото: Freepik

Організація Об’єднаних Націй (ООН) фіксує стрімке зростання кількості порушень прав дітей у країнах, охоплених війною, зокрема в Україні. Збройні сили РФ знову було внесено до "списку ганьби".

Про це йдеться у щорічному звіті Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша "Діти і збройний конфлікт", який було представлено під час засідання Ради Безпеки.

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Статистика злочинів проти дітей

Спеціальна представниця Гутерреша з питань дітей і збройних конфліктів Вірджинія Гамба наголосила, що у 2024–2025 роках у світі спостерігається тривожна тенденція — зростає кількість грубих порушень щодо дітей. Особливо критичною є ситуація в Україні, де зафіксовано збільшення таких випадків на 105% порівняно з попереднім періодом.

"Я глибоко стурбований різким зростанням грубих порушень проти дітей в Україні, зокрема вбивствами й каліцтвами дітей, а також нападами на школи й лікарні", — сказав Гутерреш.

Згідно з доповіддю, за звітний період в Україні задокументовано 94 убитих і 577 поранених дітей. Основну відповідальність ООН покладає на російські збройні сили та пов’язані з ними формування. Крім того, вказано на 559 атак на навчальні заклади та 303 удари по медичних установах.

Окремий розділ звіту присвячено депортаціям українських дітей до Росії. Багатьох із них досі не вдалося знайти.

Враховуючи ці факти, ООН знову внесла Збройні сили РФ до "списку ганьби" — переліку суб’єктів, які системно порушують права дітей у збройних конфліктах.

Загалом найгіршу динаміку зростання злочинів проти дітей зафіксовано в Лівані (+545%), Мозамбіку (+525%), Гаїті (+490%), Ефіопії (+235%).

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