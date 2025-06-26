ООН фиксирует рост преступлений против украинских детей

Ребенок держит игрушку. Иллюстративное фото: Freepik

Организация Объединенных Наций (ООН) фиксирует стремительный рост количества нарушений прав детей в странах, охваченных войной, в частности в Украине. Вооруженные силы РФ снова были внесены в "список позора".

Об этом говорится в ежегодном отчете Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша "Дети и вооруженный конфликт", который был представлен во время заседания Совета Безопасности.

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Статистика преступлений против детей

Специальный представитель Гутерреша по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджиния Гамба отметила, что в 2024-2025 годах в мире наблюдается тревожная тенденция — растет количество грубых нарушений в отношении детей. Особенно критической является ситуация в Украине, где зафиксировано увеличение таких случаев на 105% по сравнению с предыдущим периодом.

"Я глубоко обеспокоен резким ростом грубых нарушений против детей в Украине, в частности убийствами и увечьями детей, а также нападениями на школы и больницы", — сказал Гутерреш.

Согласно докладу, за отчетный период в Украине задокументировано 94 убитых и 577 раненых детей. Основную ответственность ООН возлагает на российские вооруженные силы и связанные с ними формирования. Кроме того, указано на 559 атак на учебные заведения и 303 удара по медицинским учреждениям.

Отдельный раздел отчета посвящен депортации украинских детей в Россию. Многих из них до сих пор не удалось найти.

Учитывая эти факты, ООН снова внесла Вооруженные силы РФ в "список позора" — перечень субъектов, которые системно нарушают права детей в вооруженных конфликтах.

В целом худшую динамику роста преступлений против детей зафиксировано в Ливане (+545%), Мозамбике (+525%), Гаити (+490%), Эфиопии (+235%).

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