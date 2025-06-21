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Головна Новини дня У Франції закликали Радбез ООН засудити РФ через війну в Україні

У Франції закликали Радбез ООН засудити РФ через війну в Україні

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Дата публікації: 21 червня 2025 08:40
Війна в Україні — Франція звернулась до Радбезу ООН через злочини РФ
Засідання Ради безпеки ООН. Фото: АР
Ключові моменти Що вимагає Франція від Ради Безпеки ООН

Франція закликала Раду Безпеки ООН засудити агресію Росії та її воєнні злочини проти України. У Парижі вимагають, аби РФ погодилась на припинення вогню та дотримувалась Статуту ООН.

Про це заявив постійний представник Франції при Радбезі ООН Жером Боннафонт під час засідання РБ ООН.

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Що вимагає Франція від Ради Безпеки ООН

Боннафонт заявив, що Рада Безпеки ООН повинна засудити порушення Росією міжнародного гуманітарного права, закликати РФ припинити воєнні злочини в Україні та дотримуватись Статуту ООН. Він звинуватив Кремль в прагненні підкорити та захопити Україну і наголосив, що це головна мета Росії попри усі заяви про мир, які там роблять. 

"Росія продовжує перешкоджати припиненню вогню, на яке Україна погодилася понад 100 днів тому. Останні масовані обстріли Києва та інших українських міст є доказом небажання Росії досягти миру", — йдеться у заяві французького посадовця.

Крім того, він звернув увагу на те, що Москва висуває Києву вимоги, які фактично дорівнюють капітуляції. Також Боннафонт наголосив, що РФ хоче відвернути увагу від своєї агресії в Україні, використовуючи для цього ескалацію на Близькому Сході.

 Він закликав Раду Безпеки ООН діяти та не залишатися осторонь в цьому питанні, адже "жодна глобальна криза не має затьмарити того факту, що Росія ставить під сумнів міжнародні кордони, а також загрожує європейській безпеці".

Нагадаємо, 17 червня після масованого обстрілу Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН. Для цього був відправлений відповідний запит. 

У той день окупанти вдарили по житловому будинку у Солом'янському районі Києва ракетами і дронами. Це призвело до загибелі 23 людей. 

Франція ООН військові злочини війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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