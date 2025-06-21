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Главная Новости дня Во Франции призвали Совбез ООН осудить РФ из-за войны в Украине

Во Франции призвали Совбез ООН осудить РФ из-за войны в Украине

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Дата публикации 21 июня 2025 08:40
Война в Украине — Франция обратилась в Совбез ООН из-за преступлений РФ
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: АР
Ключові моменти Что требует Франция от Совета Безопасности ООН

Франция призвала Совет Безопасности ООН осудить агрессию России и ее военные преступления против Украины. В Париже требуют, чтобы РФ согласилась на прекращение огня и придерживалась Устава ООН.

Об этом заявил постоянный представитель Франции при Совбезе ООН Жером Боннафонт во время заседания СБ ООН.

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Что требует Франция от Совета Безопасности ООН

Боннафонт заявил, что Совет Безопасности ООН должен осудить нарушение Россией международного гуманитарного права, призвать РФ прекратить военные преступления в Украине и соблюдать Устав ООН. Он обвинил Кремль в стремлении покорить и захватить Украину и подчеркнул, что это главная цель России, несмотря на все заявления о мире, которые там делают.

"Россия продолжает препятствовать прекращению огня, на которое Украина согласилась более 100 дней назад. Последние массированные обстрелы Киева и других украинских городов являются доказательством нежелания России достичь мира", — говорится в заявлении французского чиновника.

Кроме того, он обратил внимание на то, что Москва выдвигает Киеву требования, которые фактически равны капитуляции. Также Боннафонт подчеркнул, что РФ хочет отвлечь внимание от своей агрессии в Украине, используя для этого эскалацию на Ближнем Востоке.

Он призвал Совет Безопасности ООН действовать и не оставаться в стороне в этом вопросе, ведь "ни один глобальный кризис не должен затмить того факта, что Россия ставит под сомнение международные границы, а также угрожает европейской безопасности".

Напомним, 17 июня после массированного обстрела Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН. Для этого был отправлен соответствующий запрос.

В тот день оккупанты ударили по жилому дому в Соломенском районе Киева ракетами и дронами. Это привело к гибели 23 человек.

Франция ООН военные преступления война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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