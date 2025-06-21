Война в Украине — Франция обратилась в Совбез ООН из-за преступлений РФ

Во Франции призвали Совбез ООН осудить РФ из-за войны в Украине
Франция призвала Совет Безопасности ООН осудить агрессию России и ее военные преступления против Украины. В Париже требуют, чтобы РФ согласилась на прекращение огня и придерживалась Устава ООН.
Об этом заявил постоянный представитель Франции при Совбезе ООН Жером Боннафонт во время заседания СБ ООН.
Что требует Франция от Совета Безопасности ООН
Боннафонт заявил, что Совет Безопасности ООН должен осудить нарушение Россией международного гуманитарного права, призвать РФ прекратить военные преступления в Украине и соблюдать Устав ООН. Он обвинил Кремль в стремлении покорить и захватить Украину и подчеркнул, что это главная цель России, несмотря на все заявления о мире, которые там делают.
"Россия продолжает препятствовать прекращению огня, на которое Украина согласилась более 100 дней назад. Последние массированные обстрелы Киева и других украинских городов являются доказательством нежелания России достичь мира", — говорится в заявлении французского чиновника.
Кроме того, он обратил внимание на то, что Москва выдвигает Киеву требования, которые фактически равны капитуляции. Также Боннафонт подчеркнул, что РФ хочет отвлечь внимание от своей агрессии в Украине, используя для этого эскалацию на Ближнем Востоке.
Он призвал Совет Безопасности ООН действовать и не оставаться в стороне в этом вопросе, ведь "ни один глобальный кризис не должен затмить того факта, что Россия ставит под сомнение международные границы, а также угрожает европейской безопасности".
Напомним, 17 июня после массированного обстрела Украина созывает срочное заседание Совбеза ООН. Для этого был отправлен соответствующий запрос.
В тот день оккупанты ударили по жилому дому в Соломенском районе Киева ракетами и дронами. Это привело к гибели 23 человек.
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