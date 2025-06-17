Обстріли України 17 червня — Київ ініціює засідання Радбезу ООН

Наслідки обстрілів Києва 17 червня. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Україна надіслала запит щодо скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН після російських обстрілів 17 червня. Росія вкотре здійснює воєнні злочини, вбиваючи цивільних громадян.

Про це повідомив постпред України при ООН Андрій Мельник, передає Укрінформ.

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Мельник розповів, що він підписав лист для президента Ради Безпеки ООН, де просить його якнайшвидше скликати засідання РБ через ескалацію ракетного терору Росії проти мирних громадян України.

За його словами, лише вночі 17 червня внаслідок російських обстрілів загинуло багато киян, а більше, ніж сто отримали поранення. Крім того, є безліч зруйнованих житлових будинків.

"Маємо справу не просто з воєнними злочинами проти цивільного населення, які щодня і щоночі вчиняє московський режим. Це злочини проти людяності, які потребують не лише засудження, а й рішучої реакції та практичних дій з боку міжнародної спільноти, насамперед Ради Безпеки ООН", — зазначив Андрій Мельник.

Крім того, дипломат розповів, що у вівторок, 24 червня, він зустрінеться з президентом Радбезу послом Гаяни в ООН Керолін Родрігес-Біркетт і вони детально обговорять подальші кроки відповідно до Статуту ООН. Мельник сподівається, що члени РБ дадуть жорстку відповідь на злочинні дії Росії.

Нагадаємо, вночі 17 червня російські окупанти випустили по Україні майже 500 повітряних цілей. Українські міста атакували ударні дрони та різні типи ракет.

На обстріли Києва відреагувала Кая Каллас. За її словами, цей удар — один з найбільш руйнівних за весь час повномасштабної війни.

Крім того, місце нічного обстрілу столиці відвідали міжнародні дипломати. Вони приїхали до Солом’янського району Києва, щоб на власні очі побачити наслідки ворожої атаки.