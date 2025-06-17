Росія застосувала понад 470 цілей для атаки на Україну

РФ випустила по Україні 470 цілей — скільки збили
Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, вдарили по Україні ракетами та дронами. Основним напрямком обстрілу став Київ.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Атака на Україну 17 червня
Загалом вночі ворог атакував 472 засобами повітряного нападу:
- 440 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська;
- двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області;
- 16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області;
- чотирма крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;
- дев'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації із Бєлгородської та Брянської областей;
- однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П.
За даними Повітряних сил, основним напрямком удару став Київ. Російську атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.
Скільки цілей збили
За попередніми даними, ППО збила 428 ворожих цілей: 262 вогневими засобами, а ще 166 були локаційно втрачені. З них:
- 239 дронів збили, 163 — локаційно втрачені;
- дві ракети "Кинджал" збили, одна — локаційно втрачена;
- 15 крилатих ракет Х-101 збили;
- вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 збили, одна — локаційно втрачена;
- одна протирадіолокаційна ракета Х-31П локаційно втрачена.
Захисники уточнили, що влучання сталися у 10 локаціях, падіння збитих цілей — у 34 локаціях.
Нагадаємо, у Києві російська балістична ракета влучила прямо у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі, пройшовши аж до підвалу та зруйнувавши один під'їзд.
Відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше 14 людей та ще близько 100 — постраждали.
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