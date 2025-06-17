Росія застосувала понад 470 цілей для атаки на Україну

Мобільна група ППО. Фото: ЗСУ

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, вдарили по Україні ракетами та дронами. Основним напрямком обстрілу став Київ.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 17 червня

Загалом вночі ворог атакував 472 засобами повітряного нападу:

440 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська;

двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області;

16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області;

чотирма крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;

дев'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації із Бєлгородської та Брянської областей;

однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

За даними Повітряних сил, основним напрямком удару став Київ. Російську атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Скільки цілей збили

За попередніми даними, ППО збила 428 ворожих цілей: 262 вогневими засобами, а ще 166 були локаційно втрачені. З них:

239 дронів збили, 163 — локаційно втрачені;

дві ракети "Кинджал" збили, одна — локаційно втрачена;

15 крилатих ракет Х-101 збили;

вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 збили, одна — локаційно втрачена;

одна протирадіолокаційна ракета Х-31П локаційно втрачена.

Захисники уточнили, що влучання сталися у 10 локаціях, падіння збитих цілей — у 34 локаціях.

Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у Києві російська балістична ракета влучила прямо у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі, пройшовши аж до підвалу та зруйнувавши один під'їзд.

Відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше 14 людей та ще близько 100 — постраждали.