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РФ випустила по Україні 470 цілей — скільки збили

17 червня 2025 10:52
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія застосувала понад 470 цілей для атаки на Україну
Мобільна група ППО. Фото: ЗСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в ніч проти вівторка, 17 червня, вдарили по Україні ракетами та дронами. Основним напрямком обстрілу став Київ.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

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Атака на Україну 17 червня

Загалом вночі ворог атакував 472 засобами повітряного нападу:

  • 440 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська;
  • двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із Тамбовської області;
  • 16 крилатими ракетами Х-101 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області;
  • чотирма крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря;
  • дев'ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації із Бєлгородської та Брянської областей;
  • однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П.

За даними Повітряних сил, основним напрямком удару став Київ. Російську атаку відбивала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

Скільки цілей збили

За попередніми даними, ППО збила 428 ворожих цілей: 262 вогневими засобами, а ще 166 були локаційно втрачені. З них:

  • 239 дронів збили, 163 — локаційно втрачені;
  • дві ракети "Кинджал" збили, одна — локаційно втрачена;
  • 15 крилатих ракет Х-101 збили;
  • вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 збили, одна — локаційно втрачена;
  • одна протирадіолокаційна ракета Х-31П локаційно втрачена.

Захисники уточнили, що влучання сталися у 10 локаціях, падіння збитих цілей — у 34 локаціях.

Зведення Повітряних сил щодо збитих цілей РФ над Україною 17 червня
Збиті цілі РФ. Фото: Повітряні сили

Нагадаємо, у Києві російська балістична ракета влучила прямо у дев'ятиповерхівку в Солом'янському районі, пройшовши аж до підвалу та зруйнувавши один під'їзд.

Відомо, що внаслідок атаки загинули щонайменше 14 людей та ще близько 100 — постраждали.

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