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РФ выпустила по Украине 470 целей — сколько сбили

17 июня 2025 10:52
Евгения Брюховецкая - редактор
Россия применила более 470 целей для атаки на Украину
Мобильная группа ПВО. Фото: ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, ударили по Украине ракетами и дронами. Основным направлением обстрела стал Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 17 июня

Всего ночью враг атаковал 472 средствами воздушного нападения:

  • 440 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска;
  • двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области;
  • 16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области;
  • четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
  • девятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из Белгородской и Брянской областей;
  • одной противорадиолокационной ракетой Х-31П.

По данным Воздушных сил, основным направлением удара стал Киев. Российскую атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Сколько целей сбили

По предварительным данным, ПВО сбила 428 вражеских целей, 262 — огневыми средствами, а еще 166 были локационно потеряны. Из них:

  • 239 дронов сбили, 163 — локационно потеряны;
  • две ракеты "Кинжал" сбили, одна — локационно потеряна;
  • 15 крылатых ракет Х-101 сбили;
  • восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 сбили, одна — локационно потеряна;
  • одна противорадиолокационная ракета Х-31П локационно потеряна.

Защитники уточнили, что попадания произошли в 10 локациях, падение сбитых целей — в 34 локациях.

Зведення Повітряних сил щодо збитих цілей РФ над Україною 17 червня
Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, в Киеве российская баллистическая ракета попала прямо в девятиэтажку в Соломенском районе, пройдя до подвала и разрушив один подъезд.

Известно, что в результате атаки погибли по меньшей мере 14 человек и еще около 100 пострадали.

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