Россия применила более 470 целей для атаки на Украину

РФ выпустила по Украине 470 целей — сколько сбили
Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, ударили по Украине ракетами и дронами. Основным направлением обстрела стал Киев.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.
Атака на Украину 17 июня
Всего ночью враг атаковал 472 средствами воздушного нападения:
- 440 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска;
- двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области;
- 16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области;
- четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- девятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из Белгородской и Брянской областей;
- одной противорадиолокационной ракетой Х-31П.
По данным Воздушных сил, основным направлением удара стал Киев. Российскую атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.
Сколько целей сбили
По предварительным данным, ПВО сбила 428 вражеских целей, 262 — огневыми средствами, а еще 166 были локационно потеряны. Из них:
- 239 дронов сбили, 163 — локационно потеряны;
- две ракеты "Кинжал" сбили, одна — локационно потеряна;
- 15 крылатых ракет Х-101 сбили;
- восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 сбили, одна — локационно потеряна;
- одна противорадиолокационная ракета Х-31П локационно потеряна.
Защитники уточнили, что попадания произошли в 10 локациях, падение сбитых целей — в 34 локациях.
Напомним, в Киеве российская баллистическая ракета попала прямо в девятиэтажку в Соломенском районе, пройдя до подвала и разрушив один подъезд.
Известно, что в результате атаки погибли по меньшей мере 14 человек и еще около 100 пострадали.
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