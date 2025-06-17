Россия применила более 470 целей для атаки на Украину

Мобильная группа ПВО. Фото: ВСУ

Российские войска в ночь на вторник, 17 июня, ударили по Украине ракетами и дронами. Основным направлением обстрела стал Киев.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил в Telegram.

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Атака на Украину 17 июня

Всего ночью враг атаковал 472 средствами воздушного нападения:

440 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово и Приморско-Ахтарска;

двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из Тамбовской области;

16 крылатыми ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области;

четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;

девятью управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 с самолетов тактической авиации из Белгородской и Брянской областей;

одной противорадиолокационной ракетой Х-31П.

По данным Воздушных сил, основным направлением удара стал Киев. Российскую атаку отражала авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

Сколько целей сбили

По предварительным данным, ПВО сбила 428 вражеских целей, 262 — огневыми средствами, а еще 166 были локационно потеряны. Из них:

239 дронов сбили, 163 — локационно потеряны;

две ракеты "Кинжал" сбили, одна — локационно потеряна;

15 крылатых ракет Х-101 сбили;

восемь управляемых авиационных ракет Х-59/69 сбили, одна — локационно потеряна;

одна противорадиолокационная ракета Х-31П локационно потеряна.

Защитники уточнили, что попадания произошли в 10 локациях, падение сбитых целей — в 34 локациях.

Сбитые цели РФ. Фото: Воздушные силы

Напомним, в Киеве российская баллистическая ракета попала прямо в девятиэтажку в Соломенском районе, пройдя до подвала и разрушив один подъезд.

Известно, что в результате атаки погибли по меньшей мере 14 человек и еще около 100 пострадали.