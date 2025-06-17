Обстрелы Украины 17 июня — Киев инициирует заседание Совбеза ООН

Последствия обстрелов Киева 17 июня. Фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов

Украина направила запрос о созыве срочного заседания Совета Безопасности ООН после российских обстрелов 17 июня. Россия в очередной раз совершает военные преступления, убивая гражданских граждан.

Об этом сообщил постпред Украины при ООН Андрей Мельник, передает Укринформ.

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Мельник рассказал, что он подписал письмо для президента Совета Безопасности ООН, где просит его как можно быстрее созвать заседание СБ из-за эскалации ракетного террора России против мирных граждан Украины.

По его словам, только ночью 17 июня в результате российских обстрелов погибло много киевлян, а более ста получили ранения. Кроме того, есть множество разрушенных жилых домов.

"Имеем дело не просто с военными преступлениями против гражданского населения, которые ежедневно и каждую ночь совершает московский режим. Это преступления против человечности, которые требуют не только осуждения, но и решительной реакции и практических действий со стороны международного сообщества, прежде всего Совета Безопасности ООН", — отметил Андрей Мельник.

Кроме того, дипломат рассказал, что во вторник, 24 июня, он встретится с президентом Совбеза послом Гайаны в ООН Кэролин Родригес-Биркетт и они подробно обсудят дальнейшие шаги в соответствии с Уставом ООН. Мельник надеется, что члены СБ дадут жесткий ответ на преступные действия России.

Напомним, ночью 17 июня российские оккупанты выпустили по Украине почти 500 воздушных целей. Украинские города атаковали ударные дроны и различные типы ракет.

На обстрелы Киева отреагировала Кая Каллас. По ее словам, этот удар — один из самых разрушительных за все время полномасштабной войны.

Кроме того, место ночного обстрела столицы посетили международные дипломаты. Они приехали в Соломенский район Киева, чтобы собственными глазами увидеть последствия вражеской атаки.