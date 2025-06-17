Удар по Києву 17 червня — реакція Каї Каллас

Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас. Фото: REUTERS/Edgar Su

Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас назвала удар росіян по Києву 17 червня одним з найбільш руйнівних за весь час повномасштабної війни. За її словами, Росія не зацікавлена у припиненні конфлікту.

Про це повідомляє The Guardian.

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Реакція Каї Каллас на удар по Києву

Каллас заявила, що Росія залишається "невпинною" в атаках та Україну, чим показує "незацікавленість в мирі". Крім того, вона назвала удар РФ по Києву 17 червня "одним з найбільш руйнівних" за весь час війни.

"Росія залишається невпинною у своїх атаках, спрямованих проти цивільного населення, та затягує війну. Це ще одна ознака того, що РФ просто не зацікавлена ​​у мирі. Тому ми повинні продовжувати тиск", — наголосила керівниця зовнішньої політики ЄС.

Крім того, вона підтримала зниження верхньої межі ціни на російську нафту та виступила проти, аби Москва виступала посередником у будь-якому конфлікті.

"Поки ми бачимо такі дії, вона не є посередником, якого можна реально розглядати", — додала Каллас.

Нагадаємо, вночі 17 червня росіяни атакували Київ ударними дронами та ракетами.

Внаслідок обстрілів РФ у столиці загинуло 10 людей, а ще понад 150 осіб постраждали.

Крім того, у Києві понад тисячу осель залишились без світла через атаку. Енергетики подякували киянам за витримку, взаємодопомогу і підтримку в складних умовах.