Удар по Киеву 17 июня — реакция Каи Каллас

Высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кайя Каллас. Фото: REUTERS/Edgar Su

Высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас назвала удар россиян по Киеву 17 июня одним из самых разрушительных за все время полномасштабной войны. По ее словам, Россия не заинтересована в прекращении конфликта.

Об этом сообщает The Guardian.

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Реакция Каи Каллас на удар по Киеву

Каллас заявила, что Россия остается "неустанной" в атаках и Украину, чем показывает "незаинтересованность в мире". Кроме того, она назвала удар РФ по Киеву 17 июня "одним из самых разрушительных" за все время войны.

"Россия остается неустанной в своих атаках, направленных против гражданского населения, и затягивает войну. Это еще один признак того, что РФ просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать давление", — подчеркнула руководитель внешней политики ЕС.

Кроме того, она поддержала снижение верхней границы цены на российскую нефть и выступила против, чтобы Москва выступала посредником в любом конфликте.

"Пока мы видим такие действия, она не является посредником, которого можно реально рассматривать", — добавила Каллас.

Напомним, ночью 17 июня россияне атаковали Киев ударными дронами и ракетами.

В результате обстрелов РФ в столице погибли 10 человек, а еще более 150 человек пострадали.

Кроме того, в Киеве более тысячи домов остались без света из-за атаки. Энергетики поблагодарили киевлян за выдержку, взаимопомощь и поддержку в сложных условиях.