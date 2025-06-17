Удар по Киеву 17 июня — реакция Каи Каллас

Нужно давить на РФ — реакция Каллас на удар по Киеву
Высокий представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас назвала удар россиян по Киеву 17 июня одним из самых разрушительных за все время полномасштабной войны. По ее словам, Россия не заинтересована в прекращении конфликта.
Об этом сообщает The Guardian.
Реакция Каи Каллас на удар по Киеву
Каллас заявила, что Россия остается "неустанной" в атаках и Украину, чем показывает "незаинтересованность в мире". Кроме того, она назвала удар РФ по Киеву 17 июня "одним из самых разрушительных" за все время войны.
"Россия остается неустанной в своих атаках, направленных против гражданского населения, и затягивает войну. Это еще один признак того, что РФ просто не заинтересована в мире. Поэтому мы должны продолжать давление", — подчеркнула руководитель внешней политики ЕС.
Кроме того, она поддержала снижение верхней границы цены на российскую нефть и выступила против, чтобы Москва выступала посредником в любом конфликте.
"Пока мы видим такие действия, она не является посредником, которого можно реально рассматривать", — добавила Каллас.
Напомним, ночью 17 июня россияне атаковали Киев ударными дронами и ракетами.
В результате обстрелов РФ в столице погибли 10 человек, а еще более 150 человек пострадали.
Кроме того, в Киеве более тысячи домов остались без света из-за атаки. Энергетики поблагодарили киевлян за выдержку, взаимопомощь и поддержку в сложных условиях.
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