Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Лондон готує новий формат підтримки України — деталі

Лондон готує новий формат підтримки України — деталі

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 12:58
Британія змінює формат миротворчої місії для України
Армія Великої Британії. Фото: The House of Commons Library

Велика Британія скоригувала плани щодо миротворчої місії в Україні після завершення активної фази війни. Замість 30-тисячного контингенту військові зосередяться на охороні повітряного простору, підготовці українських бійців та розмінуванні Чорного моря.

Про це повідомляє The Times.

Реклама
Читайте також:

Лондон змінив формат місії для України

Британське військове командування відмовилось від ідеї формування 30-тисячної миротворчої місії для охорони українських портів і міст. Причиною стали побоювання низки європейських держав щодо надмірних ризиків і небажання надавати великі військові контингенти.

Натомість Лондон та партнери з "Коаліції Рішучих" пропонують більш гнучкий підхід, орієнтований на безпеку неба над західними регіонами України, підтримку підготовки військових та відновлення інфраструктури.

План передбачає залучення літаків Typhoon та F-35 для патрулювання повітряного простору, щоб стримувати атаки та забезпечити відновлення міжнародних авіаперельотів. Також місія включатиме розмінування Чорного моря і гарантування безпечного проходу суден до українських портів та у зворотному напрямку.

Крім того, британські та союзні інструктори проводитимуть навчання українських військових у безпечніших західних областях, щоб забезпечити їх підготовку та переоснащення. Передбачена також логістична підтримка та постачання озброєння для ЗСУ.

Нагадаємо, що 14 серпня, у четвер, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Лондона. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер тепло привітав його, обійнявши під час зустрічі.

Раніше ми також інформували, що британські урядовці звернулися до європейських лідерів із проханням утриматися від "некорисних коментарів" щодо запланованих переговорів Дональда Трампа та Володимира Путіна на Алясці. Вони наголосили, що публічний тиск може викликати роздратування у президента США.

Великобританія армія Лондон Велика Британія миротворці Коаліція Рішучих
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації