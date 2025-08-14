Британія змінює формат миротворчої місії для України

Армія Великої Британії. Фото: The House of Commons Library

Велика Британія скоригувала плани щодо миротворчої місії в Україні після завершення активної фази війни. Замість 30-тисячного контингенту військові зосередяться на охороні повітряного простору, підготовці українських бійців та розмінуванні Чорного моря.

Про це повідомляє The Times.

Лондон змінив формат місії для України

Британське військове командування відмовилось від ідеї формування 30-тисячної миротворчої місії для охорони українських портів і міст. Причиною стали побоювання низки європейських держав щодо надмірних ризиків і небажання надавати великі військові контингенти.

Натомість Лондон та партнери з "Коаліції Рішучих" пропонують більш гнучкий підхід, орієнтований на безпеку неба над західними регіонами України, підтримку підготовки військових та відновлення інфраструктури.

План передбачає залучення літаків Typhoon та F-35 для патрулювання повітряного простору, щоб стримувати атаки та забезпечити відновлення міжнародних авіаперельотів. Також місія включатиме розмінування Чорного моря і гарантування безпечного проходу суден до українських портів та у зворотному напрямку.

Крім того, британські та союзні інструктори проводитимуть навчання українських військових у безпечніших західних областях, щоб забезпечити їх підготовку та переоснащення. Передбачена також логістична підтримка та постачання озброєння для ЗСУ.

Нагадаємо, що 14 серпня, у четвер, президент України Володимир Зеленський здійснив робочий візит до Лондона. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер тепло привітав його, обійнявши під час зустрічі.

