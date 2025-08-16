Відео
Головна Новини дня Трамп хоче зустрічі із Зеленським і Путіним — ЗМІ назвали дату

Трамп хоче зустрічі із Зеленським і Путіним — ЗМІ назвали дату

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 23:47
Трамп має намір організувати зустріч із Путіним і Зеленським 22 серпня
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп має намір організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним уже наступного тижня. Йдеться про п'ятницю, 22 серпня.

Про це повідомляє Axios

Читайте також:

Трамп має намір зустрітися із Зеленським і Путіним

За даними Axios, у суботу у Трампа відбулася розмова із Зеленським та європейськими лідерами. Вона була після саміту лідерів США і Росії на Алясці. Під час обговорень Трамп заявив про бажання тристоронньої зустрічі.

"Як повідомили Axios два джерела, Трамп сказав Зеленському та іншим учасникам розмови, що хоче провести тристоронній саміт "швидко", уже 22 серпня. Путін публічно не зобов'язувався проводити таку зустріч", — пише видання.

Агентство уточнило, що в розмові Трамп і його спецпредставник Стів Віткофф поінформували Зеленського і лідерів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, НАТО і Європейської комісії про позицію глави Кремля.

Джерела ЗМІ розповіли, що Путін готовий припинити бої в Запорізькій і Херсонській областях, в обмін на вихід ЗСУ з Донбасу.

Також у американської сторони склалося враження, що Путін готовий до переговорів щодо Сумської та Харківської областей. Ймовірно, мається на увазі виведення військ РФ.

Крім цього, Путін звернувся до США з проханням визнати українські території російськими. Йдеться про ті землі, які РФ може отримати в рамках можливої угоди.

Крім того, Путін заявив про готовність обговорити гарантії безпеки для України. Але як одного з можливих гарантів згадав Китай.

Крім цього, була інформація, що Трамп підтримав ідею гарантій безпеки для України. Однак ЗМІ пишуть, що це питання не обговорювалося детально і буде обговорення під час візиту президента України Володимира Зеленського в Білий дім, 18 серпня.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський відреагував на умови Путіна для припинення війни. Зокрема, він відмовився віддавати Донбас.

Також видання NYT писало, що серед умов Путіна про мир був ще новий статус для російської мови та повернення московського патріархату в Україну.

Володимир Зеленський володимир путін Дональд Трамп обстріли війна в Україні мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
