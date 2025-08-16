Трамп намерен организовать встречу с Путиным и Зеленским 22 августа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп намерен организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным уже на следующей неделе. Речь идет о пятнице, 22 августа.

Об этом сообщает Axios.

Трамп намерен встретится с Зеленским и Путиным

По данным Axios, в субботу у Трампа состоялся разговор с Зеленским и европейскими лидерами. Он был после саммита лидеров США и России на Аляске. В ходе обсуждений Трамп заявил о желании трехсторонней встречи.

"Как сообщили Axios два источника, Трамп сказал Зеленскому и другим участникам разговора, что хочет провести трехсторонний саммит "быстро", уже 22 августа. Путин публично не обязывался проводить такую встречу", — пишет издание.

Агентство уточнило, что в разговоре Трампа и его спецпредставитель Стив Уиткофф проинформировали Зеленского и лидеров Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, НАТО и Европейской комиссии о позиции главы Кремля.

Источники СМИ рассказали, что Путин готов прекратить бои в Запорожской и Херсонской областях, в обмен на выход ВСУ из Донбасса.

Также у американской стороны сложилось впечатление, что Путин готов к переговорам по Сумской и Харьковской областям. Вероятно, имеется ввиду вывод войск РФ.

Помимо этого, Путин обратился к США с просьбой признать украинские территории российскими. Речь о тех землях, которые РФ может получить в рамках возможного соглашения.

Кроме того, Путин заявил о готовности обсудить гарантии безопасности для Украины. Но в качестве одного из возможных гарантов упомянул Китай.

Помимо этого, была информация, что Трамп поддержал идею гарантий безопасности для Украины. Однако СМИ пишут,, что этот вопрос не обсуждался подробно и будет обсуждение во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, 18 августа.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на условия Путина для прекращения войны. В частности, он отказался отдавать Донбасс.

Также издание NYT писало, что среди условий Путина о мире был еще новый статус для русского языка и возвращение московского патриархата в Украину.