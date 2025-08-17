Видео
"Коалиция желающих" будет оказывать поддержку ВСУ, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 04:50
Во Франции заявили, что Коалиция желающих будет поддерживать ВСУ
Украинские военные. Фото: Telegram Генштаба ВСУ

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенджамен Аддад заявил, что "Коалиция желающих" будет оказывать поддержку украинской армии. По его словам, Европа должна быть готова сдерживать Россию.

Об этом он сказал интервью для La Tribune Dimanche.

Читайте также:

Почему "Коалиция желающих" будет поддерживать ВСУ

В ходе беседы чиновника спросили, существует ли единогласие в отношении поддержки, которую следует оказать Украине. Журналист также отметил тот факт, что судя по всему, не все в "Коалиции желающих" готовы направить стабилизационная войска в случае остановки огня.

В ответ на этот Аддад заявил, что Европе придется взять на себя ответственность за обеспечение прочного мира. Он пояснил, что Россия представляет собой постоянную угрозу не только для Украины, но и для европейцев.

В частности, стратегическая позиция РФ свидетельствует о том, что Россия стремится разрушить архитектуру европейской безопасности, которая сложилась после окончания холодной войны.

Аддад подчеркнул, что если Европа не хочет, чтобы мирная сделка стала лиш временным шагом, которым воспользуется РФ для восстановления и подготовки к следующей волне - тогда европейцев должны быть готовы сдерживать эту грозу.

"На карту поставлена наша безопасность. Мы не можем делегировать ее другим. Именно поэтому Франция совместно с Великобританией создала "Коалицию желающих" для работы над этими гарантиями. В первую очередь это будет включать поддержку украинской армии, которая должна оставаться сильной, а также развертывание контингентов поддержки", — резюмировал Аддад.

Напомним, на днях стало известно, что Британия скорректировала свои планы по миротворческой миссии Украине. Теперь вместо 30-тысяч личного состава, страна сосредоточится на охране воздушного пространства, подготовке бойцов ВСУ и разминированию Черного моря.

Также отметим, что президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе провести трехстороннюю встречу между ним, президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

ВСУ армия Россия "Война миров" Коалиция желающих Коалиция Решительных
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
