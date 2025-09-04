Відео
Головна Новини дня Зеленський проведе зустріч із Віткоффом у Парижі

Зеленський проведе зустріч із Віткоффом у Парижі

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 12:46
Віткофф зустрінеться із Зеленським 4 вересня
Стів Віткофф. Фото: Reuters

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф приєднався до саміту "Коаліції охочих" у Парижі. У нього сьогодні запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Новини.LIVE повідомило джерело в Офісі президента.

Читайте також:

Саміт "Коаліції охочих" — хто присутній у Парижі

Особисто на саміті присутні президент Франції Емманюель Макрон, президент України Володимир Зеленський, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр Польщі Дональд Туск, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр Бельгії Барт Де Вевер, Стів Віткофф, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, голова Євроради Антоніу Кошта та прем’єр Нідерландів Дік Схоф.

Інші лідери приєдналися до зустрічі онлайн.

Нагадаємо, що головуватимуть на цьому засіданні президент Франції Емманюель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Близько 15:00 лідери планують зателефонувати до президента США Дональда Трампа. 

Попередньо відомо, що під час засідання лідери обговорять роботу над гарантіями безпеки та розглянуть наслідки відмови РФ припинити війну та сісти за стіл переговорів. 

Володимир Зеленський Париж війна в Україні Стів Віткофф Коаліція охочих
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
