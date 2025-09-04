Зустріч коаліції охочих 4 вересня - що відомо

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: Reuters

У Єлисейському палаці в Парижі стартувала зустріч "Коаліції охочих". Участь у ній особисто та онлайн візьмуть представники 38 країн.

Про це повідомляє "Суспільне" у четвер, 4 вересня.

Реклама

Читайте також:

Хто буде головуватиме на зустрічі "Коаліції охочих"

У Єлисейському палаці зазначили, що фізично на зустрічі присутніми будуть 10 лідерів, ще 28 — онлайн. Головуватимуть на цьому засіданні президент Франції Еммануель Макрон та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Зазначимо, що на зустрічі також присутній спецпредставник США Стів Віткофф.

Очікується, що близько 15:00 лідери планують зателефонувати до президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, на зустріч до Парижа прибув президент України Володимир Зеленський.

Попередньо відомо, що під час засідання лідери обговорять роботу над гарантіями безпеки та розглянуть наслідки відмови РФ припинити війну та сісти за стіл переговорів.

За даними анонімних джерел, головна увага буде приділена "розвитку дипломатії", аби якнайшвидше досягти миру. Водночас зазначається, що президент США Дональд Трамп не братиме участі у зустрічі.