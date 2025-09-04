Видео
Главная Новости дня Началась встреча Коалиции желающих — что известно

Началась встреча Коалиции желающих — что известно

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 12:25
Встреча коалиции желающих 4 сентября - что известно
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters

В Елисейском дворце в Париже стартовала встреча "Коалиции желающих". Участие в ней лично и онлайн примут представители 38 стран.

Об этом сообщает "Суспільне" в четверг, 4 сентября.

Читайте также:

Кто будет председательствовать на встрече "Коалиции желающих"

В Елисейском дворце отметили, что физически на встрече присутствовать будут 10 лидеров, еще 28 — онлайн. Председательствовать на этом заседании будут президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Отметим, что на встрече также присутствует спецпредставитель США Стив Уиткофф.

Ожидается, что около 15:00 лидеры планируют позвонить президенту США Дональду Трампу.

Напомним, на встречу в Париж прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Предварительно известно, что во время заседания лидеры обсудят работу над гарантиями безопасности и рассмотрят последствия отказа РФ прекратить войну и сесть за стол переговоров.

По данным анонимных источников, главное внимание будет уделено "развитию дипломатии", чтобы как можно быстрее достичь мира. В то же время отмечается, что президент США Дональд Трамп не будет участвовать во встрече.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон война в Украине Кир Стармер Коалиция желающих
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
