В Париже 4 сентября пройдет встреча Коалиции желающих — кто примет участие

Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

В Париже в четверг, 4 сентября, состоится встреча "Коалиции желающих". В частности, стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и поведение России, которая продолжает отказываться от мира.

Об этом сообщает BFMTV.com.

Реклама

Читайте также:

Встреча "Коалиции желающих"

Известно, что саммит "Коалиции желающих" стартует в 11:30. В нем примут участие:

Президент Украины Владимир Зеленский;

лидеры европейских институтов Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта;

глава Финляндии Александр Стубб;

премьер Дании Метте Фредериксен;

премьер Польши Дональд Туск;

остальные лидеры примут участие в онлайн формате.

После переговоров лидеры проведут телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

А уже в 16:00 состоится пресс-конференция в Елисейском дворце.

"Коалиция желающих", возглавляемая Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером, объединяет около 30 государств.

"Главы государств и правительств обсудят работу по гарантиям безопасности для Украины, проведенную начальниками генеральных штабов в последние недели, и сделают выводы относительно поведения России, которая продолжает отказываться от мира", — говорится в сообщении канцелярии Макрона.

Напомним, анонимные источники сообщали, что главное внимание на встрече будет уделено "развитию дипломатии", чтобы как можно быстрее достичь мира в Украине.

А 3 сентября Макрон назвал условие, при котором лидеры стран Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности.