В Париже 4 сентября пройдет встреча Коалиции желающих — кто примет участие

Коалиция желающих во Франции — что стоит знать о встрече
В Париже в четверг, 4 сентября, состоится встреча "Коалиции желающих". В частности, стороны обсудят гарантии безопасности для Украины и поведение России, которая продолжает отказываться от мира.
Об этом сообщает BFMTV.com.
Встреча "Коалиции желающих"
Известно, что саммит "Коалиции желающих" стартует в 11:30. В нем примут участие:
- Президент Украины Владимир Зеленский;
- лидеры европейских институтов Урсула фон дер Ляйен и Антониу Кошта;
- глава Финляндии Александр Стубб;
- премьер Дании Метте Фредериксен;
- премьер Польши Дональд Туск;
- остальные лидеры примут участие в онлайн формате.
После переговоров лидеры проведут телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.
А уже в 16:00 состоится пресс-конференция в Елисейском дворце.
"Коалиция желающих", возглавляемая Макроном и премьером Великобритании Киром Стармером, объединяет около 30 государств.
"Главы государств и правительств обсудят работу по гарантиям безопасности для Украины, проведенную начальниками генеральных штабов в последние недели, и сделают выводы относительно поведения России, которая продолжает отказываться от мира", — говорится в сообщении канцелярии Макрона.
Напомним, анонимные источники сообщали, что главное внимание на встрече будет уделено "развитию дипломатии", чтобы как можно быстрее достичь мира в Украине.
А 3 сентября Макрон назвал условие, при котором лидеры стран Европы готовы предоставить Украине гарантии безопасности.
