У Парижі 4 вересня пройде зустріч Коаліції охочих — хто візьме участь

Емманюель Макрон та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

У Парижі у четвер, 4 вересня, відбудеться зустріч "Коаліції охочих". Зокрема, сторони обговорять гарантії безпеки для України та поведінку Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.

Про це повідомляє BFMTV.com.

Зустріч "Коаліції охочих"

Відомо, що саміт "Коаліції охочих" стартує об 11:30. У ньому візьмуть участь:

Президент України Володимир Зеленський;

лідери європейських інституцій Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта;

глава Фінляндії Александр Стубб;

премʼєр Данії Метте Фредеріксен;

премʼєр Польщі Дональд Туск;

решта лідерів візьмуть участь в онлайн форматі.

Після переговорів лідери проведуть телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

А вже о 16:00 відбудеться пресконференція в Єлисейському палаці.

"Коаліція охочих", очолювана Макроном та прем’єром Британії Кіром Стармером, об’єднує близько 30 держав.

"Глави держав і урядів обговорять роботу з гарантій безпеки для України, проведену начальниками генеральних штабів в останні тижні, і зроблять висновки щодо поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру", — йдеться в повідомленні канцелярії Макрона.

Нагадаємо, анонімні джерела повідомляли, що головна увага на зустрічі буде приділена "розвитку дипломатії", щоб якнайшвидше досягти миру в Україні.

А 3 вересня Макрон назвав умову, за якої лідери країн Європи готові надати Україні гарантії безпеки.