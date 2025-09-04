Відео
Головна Новини дня Коаліція охочих у Франції — що варто знати про зустріч

Коаліція охочих у Франції — що варто знати про зустріч

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 10:31
У Парижі 4 вересня пройде зустріч Коаліції охочих — хто візьме участь
Емманюель Макрон та Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

У Парижі у четвер, 4 вересня, відбудеться зустріч "Коаліції охочих". Зокрема, сторони обговорять гарантії безпеки для України та поведінку Росії, яка продовжує відмовлятися від миру.

Про це повідомляє BFMTV.com.

Читайте також:

Зустріч "Коаліції охочих"

Відомо, що саміт "Коаліції охочих" стартує об 11:30. У ньому візьмуть участь:

  • Президент України Володимир Зеленський;
  • лідери європейських інституцій Урсула фон дер Ляєн та Антоніу Кошта;
  • глава Фінляндії Александр Стубб;
  • премʼєр Данії Метте Фредеріксен;
  • премʼєр Польщі Дональд Туск;
  • решта лідерів візьмуть участь в онлайн форматі.

Після переговорів лідери проведуть телефонну розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

А вже о 16:00 відбудеться пресконференція в Єлисейському палаці.

"Коаліція охочих", очолювана Макроном та прем’єром Британії Кіром Стармером, об’єднує близько 30 держав.

"Глави держав і урядів обговорять роботу з гарантій безпеки для України, проведену начальниками генеральних штабів в останні тижні, і зроблять висновки щодо поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру", — йдеться в повідомленні канцелярії Макрона.

Нагадаємо, анонімні джерела повідомляли, що головна увага на зустрічі буде приділена "розвитку дипломатії", щоб якнайшвидше досягти миру в Україні.

А 3 вересня Макрон назвав умову, за якої лідери країн Європи готові надати Україні гарантії безпеки.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
