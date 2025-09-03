Зеленський і Макрон подзвонять Трампу 4 вересня

Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський, очільник Франції Емманюель Макрон та інші європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Дзвінок заплановано на завтра.

Про це повідомляє Clash Report з посиланням на Єлисейський палац.

Реклама

Читайте також:

Розмова лідерів ЄС та Зеленського з Трампом — що відомо

Точний час розмови поки не відомий. Також не уточнюється, хто ще з лідерів ЄС візьме участь у розмові з очільником США.

Нагадаємо, що про розмову з Трампом раніше повідомляв Зеленський. Лідери мають обговорити нові санкції проти РФ та посилення української ППО. Український президент наголосив на тому, що для України важлива підтримка Сполучених Штатів під час війни.

Новина доповнюється